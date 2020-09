Indisipliner, Phil Foden & Mason Greenwood Dicoret Dari Timnas Inggris

Dua debutan timnas Inggris, Phil Foden (20 tahun) dan Mason Greenwood (18 tahun) dicoret pelatih Gareth Southgate.

Foden dan Greenwood dipulangkan lantaran terbukti melanggar protokol kesehatan dalam kondisi pandemi virus corona setelah mengundang sejumlah perempuan ke kamar hotel mereka.

Sebelumnya, Inggris sukses mengalahkan Islandia dengan skor 1-0 pada laga pertama Grup A2 di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, Sabtu (5/9).

Tindakan indisipliner Foden dan Greenwood tersebut diungkap media Islandia setelah salah satu perempuan “undangan” membagikan video suasana di dalam kamar via Instastory, Minggu (6/9).

Kedua remaja itu terbukti melanggar protokol yang melarang pemain bertemu siapapun di luar elemen tim selama di Islandia.

Maka dari itu, Foden & Greenwood tidak akan dilibatkan dalam laga Inggris kontra pada pertandingan kedua Grup A2 di Stadion Telia Parken, Kopenhagen, Rabu (9/9) dini hari WIB.

Keduanya pun dilaporkan tidak diikutsertakan pada sesi latihan timnas Inggris, Senin (7/9).

Gareth Southgate, who is currently speaking to the media ahead of tomorrow’s game, has confirmed Phil Foden and Mason Greenwood will not travel with the #ThreeLions to Denmark.