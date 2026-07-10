Petunjuk mengenai waktu pensiunnya?.. Salah memberikan janji kepada para pendukung Mesir

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, memberikan janji kepada para pendukung "Al-Fara'una" setelah berakhirnya partisipasi mereka di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah 2-3 dari Argentina dalam pertandingan yang kontroversial.

Mohamed Salah menulis di akunnya di platform "X": "Saya tahu kalian masih kecewa, tapi saya berjanji akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan ini menjadi awal baru bagi sepak bola Mesir di kancah internasional."

Salah menambahkan: “Lolos ke Piala Dunia saja tidak cukup, dan sekadar berpartisipasi juga tidak cukup. Tim ini layak mendapatkan kepercayaan kalian.”

Perlu dicatat bahwa Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengubah posisi Salah dalam sebagian besar pertandingan Piala Dunia dari sayap kanan menjadi gelandang serang, dan legenda Liverpool ini berhasil beradaptasi dengan peran barunya bersama tim Firaun.



