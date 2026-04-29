'Petualangan baru Paulo Dybala tampaknya sudah diketahui: Flamengo mungkin tetap gagal mendapatkannya'

Paulo Dybala akan meninggalkan AS Roma pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan ESPN International pada Rabu. Menurut media tersebut, pemain asal Argentina itu akan kembali ke negara asalnya setelah kontraknya di Roma berakhir.

Dybala bergabung dengan AS Roma pada musim panas 2022 secara gratis dari Juventus, klub tempat ia berlabuh pada musim panas 2015. Saat itu, Juventus memboyongnya dari Palermo dengan biaya sekitar 41 juta euro.

Di Turin, pemain Argentina ini benar-benar menonjol. Dalam 293 pertandingan untuk raksasa Italia tersebut, ia berhasil mencetak tak kurang dari 115 gol. Pada musim 2019/20, ia bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A. Ia juga meraih berbagai gelar bersama Juventus, termasuk lima kali juara liga dan empat kali juara piala.

Di AS Roma, pemain internasional Argentina ini masih sering bermain pada musim-musim awal, namun waktu bermain penyerang berusia 32 tahun ini semakin berkurang. Namun, musim ini ia absen cukup lama karena cedera lutut. Akibatnya, ia hanya mencatatkan 1.300 menit bermain musim ini.

Kontrak pemain yang telah 40 kali membela timnas ini akan berakhir musim panas ini dan peluang Dybala untuk tetap di Roma sangat kecil. Belakangan ini, namanya semakin sering dikaitkan dengan Boca Juniors, sesuatu yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber kepada ESPN. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Flamengo sedang mengincar Dybala. Menurut jurnalis transfer César Luis Merlo, klub Brasil tersebut berencana segera menawarkan kontrak menggiurkan kepadanya. Namun, mereka tampaknya akan gagal karena semua tanda menunjukkan bahwa Dybala akan kembali ke Argentina.

Sebelumnya, Dybala telah angkat bicara mengenai kemungkinan kembalinya ke tanah airnya. Penyerang tersebut mengaku sangat tertarik untuk kembali bermain bersama Leandro Paredes, demikian yang ia sampaikan. "Itu akan luar biasa. Siapa tahu. Saat ini saya bermain untuk Roma; saya harus membela seragam ini. Tapi siapa tahu. Kami sangat merindukan mereka. Namun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

Paredes sudah kembali ke negara asalnya musim panas lalu. Saat itu, Boca Juniors mentransfer tiga juta euro ke klub Roma tersebut. Gelandang bertahan ini adalah kapten timnya dan saat ini berada di posisi kedua Grup A Copa de la Liga, satu poin di belakang Estudiantes.