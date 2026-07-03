Petković: Kami telah membayar harga atas kesalahan-kesalahan itu... dan sekadar ikut serta di Piala Dunia saja sudah merupakan sebuah kesuksesan

Pelatih tim nasional Aljazair asal Bosnia, Vladimir Petković, mengatakan bahwa timnya harus membayar mahal atas kesalahannya, setelah kalah 0-2 dari Swiss di babak 32 besar Piala Dunia.

Swiss unggul pada menit kesepuluh melalui Breel Embolo, setelah serangan balik yang cepat, sebelum Dan Ndoye mencetak gol kedua segera setelah babak kedua dimulai.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Petković dalam konferensi pers, di mana ia menjelaskan, “Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya soal barisan pertahanan atau sistem pertahanan saja, tetapi yang pasti, kami sebagai tim dalam cara kami bertahan, telah membayar mahal akibat kesalahan-kesalahan kami.”

Ia menambahkan, “Setiap kali kami melakukan kesalahan pertama, kami kebobolan gol. Lawan mendapat tiga peluang dan mencetak dua gol dari situ. Sedangkan kami menciptakan lebih banyak peluang daripada mereka, tapi sayangnya begitulah sepak bola.”

Pelatih yang telah lama berkecimpung di dunia sepak bola Swiss—setelah menghabiskan 7 tahun sebagai pelatih tim nasional Swiss—menekankan bahwa level Piala Dunia jauh lebih tinggi bagi timnya.

Dia menegaskan, “Kami bertahan dengan baik dan tidak kebobolan banyak gol sebelum tiba di Piala Dunia, tetapi level turnamen ini sangat tinggi, sehingga kami harus lebih akurat dan terorganisir, serta beradaptasi dengan lebih baik pada level ini.”

Petković menegaskan bahwa ia puas dengan penampilan timnas Aljazair secara keseluruhan, sambil mencatat bahwa mereka kalah karena memang menghadapi tim yang lebih baik.

“Kembalinya kami ke turnamen seperti ini setelah absen selama 12 tahun sudah merupakan kesuksesan besar. Selain itu, lolos dari babak grup untuk kedua kalinya dalam sejarah kami juga merupakan pencapaian yang luar biasa,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Tentu saja kami berharap bisa mencapai lebih dari itu, tetapi kami tidak mampu melakukannya.”

Dia menyimpulkan, “Kami harus belajar dari kelemahan yang muncul selama turnamen ini, tetapi di saat yang sama, kami juga memiliki banyak momen positif selama pertandingan.”