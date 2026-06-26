Petković: Apakah ini akan menjadi pengulangan “skandal Gijón”?... Kita akan menorehkan sejarah kita dengan kaki kita sendiri

Menjelang pertandingan penentu antara Aljazair dan Austria di akhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Vladimir Petković, pelatih timnas Aljazair, menegaskan bahwa timnya akan memasuki pertandingan dengan mentalitas untuk menang saja, sambil membantah adanya niat untuk memainkan pertandingan "hasil yang sudah diatur" seperti pertandingan terkenal antara Jerman dan Austria di Piala Dunia 1982, yang masih memicu kontroversi hingga 44 tahun kemudian.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat malam, Petković mengatakan bahwa Aljazair “hanya akan mengandalkan diri sendiri untuk memastikan lolos”, sambil menambahkan: “Kami harus menang untuk menghindari perhitungan apa pun sebelumnya. Kami akan bermain dengan gaya kami yang biasa tanpa memikirkan Spanyol, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Austria.”

Petković menjelaskan bahwa tim “sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi pertandingan ini”, sambil menyoroti bahwa para pemain “telah menampilkan dua pertandingan yang bagus sejauh ini”, dan ia berharap mereka “dapat memperkuat kemajuan yang telah mereka raih”.

Ia menambahkan: “Besok kami harus turun ke lapangan dengan ambisi mencetak gol dan meraih kemenangan. Kami ingin melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.”

Pelatih asal Aljazair itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa turnamen ini “tidak mengenal nama-nama besar”, sambil mengatakan: “Ada tim-tim yang sangat kuat di atas kertas, tetapi segalanya masih mungkin terjadi. Bahkan setelah awal yang sulit melawan lawan-lawan yang lebih kuat, belum ada yang pasti.”