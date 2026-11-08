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Direktur olahraga Como, Carlalberto Ludi, menanggapi spekulasi yang semakin ramai mengenai kemungkinan Real Madrid mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz dan Jacobo Ramon. Dua mantan pemain muda La Fabrica itu telah menjadi sosok kunci bagi klub Italia tersebut, sehingga para pendukung Como khawatir keduanya akan kembali ke Santiago Bernabeu.

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Real Madrid terus memantau para talenta muda Como

Raksasa Spanyol itu terus memantau Paz dan Ramon dengan saksama. Keduanya termasuk di antara lulusan akademi paling menjanjikan yang muncul dari Valdebebas dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah menjadi bagian penting dari proyek klub Italia tersebut dan berkembang di bawah bimbingan staf pelatih di Serie A. Klub itu masih memegang 50 persen kepemilikan atas Ramon beserta opsi khusus untuk membelinya kembali, sementara kesepakatan untuk Paz disusun dengan cara berbeda pada musim panas lalu. Meski resmi pindah ke Italia, gelandang Argentina itu tetap terikat dengan Real Madrid melalui klausul yang memungkinkan klub tersebut memulangkannya dengan biaya yang telah ditentukan. Pengaturan ini membuat masa depan jangka panjang keduanya di Lombardia terus menjadi bahan pertanyaan, terutama karena reputasi masing-masing kian meningkat di kancah Eropa.

Menanggapi perbincangan seputar para pemainnya, Ludi mengakui bahwa kaitan mereka dengan transfer tak terelakkan. "Saya harus menempatkan diri pada posisi para suporter Como, karena pada November dan Maret orang-orang selalu mulai membicarakan penjualan pemain akibat ketertarikan dari sejumlah tim," jelas Ludi dalam wawancara dengan Radio Radio Lo Sport, seperti dikutip oleh Defensa Central. "Entah karena spekulasi media atau alasan lain, seolah-olah Madrid selalu siap memulangkan semua pemainnya. Tahun ini orang-orang mulai membicarakan Jacobo Ramon, tetapi dalam dua musim berikutnya giliran Nico Paz yang pasti akan dibicarakan."

Rincian kesepakatan Nico Paz

Rincian keuangan transfer Paz telah banyak dibahas, sementara klub Italia itu menegaskan bahwa untuk saat ini mereka memiliki sang pemain sepenuhnya. Ludi menjelaskan bahwa secara teknis gelandang tersebut adalah pemain permanen klub Serie A itu, meski kemungkinan Real Madrid untuk membelinya kembali tetap membayangi kontraknya. Como ingin memanfaatkan kualitas Paz selama ia masih berada di Stadio Giuseppe Sinigaglia, sembari menyadari bahwa penjualannya dengan nilai menguntungkan kelak dapat menambah kas klub.

Ludi kemudian menguraikan rincian kontrak serta hubungan baik antara kedua klub bersejarah itu. "Yang benar adalah kami membuat kesepakatan bagus musim panas lalu, karena sekarang Nico Paz sepenuhnya pemain Como," tambah sang direktur. "Meski begitu, Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali hingga tanggal tertentu selama bursa transfer, seperti yang biasa terjadi. Jika opsi itu digunakan, penjualannya akan memperkuat hasil kerja kami dan penting bagi klub. Saatnya akan tiba untuk menangani situasi ini seperti yang selalu kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dengan Real Madrid, tetapi saat ini kami harus menikmati permainan pesepakbola ini, yang merupakan seorang juara."

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Rencana kembali ke Bernabeu

Spekulasi di Spanyol menyebut keputusan agar Paz kembali ke klub lamanya hampir dipastikan, dengan kepindahan yang berpotensi terjadi pada akhir periode pengembangan selama tiga tahun. Gelandang serang muda itu memilih pindah ke Italia demi mendapatkan waktu bermain secara konsisten dan memimpin proyek klub divisi teratas, kesempatan yang tidak akan didapatnya di tengah padatnya persaingan lini tengah skuad Jose Mourinho. Sejauh ini, keputusan itu membuahkan hasil: Paz berkembang menjadi salah satu kekuatan kreatif paling menarik di kompetisi tersebut.

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Jalan bagi Jacobo Ramon tampak lebih mudah, dengan bek tersebut berpotensi kembali dengan biaya kurang dari €9 juta. Dana yang dibutuhkan untuk Paz akan jauh lebih besar, meski biaya bersih bagi Madrid berkurang berkat biaya transfer awal yang mereka terima. Rumor menyebut nilai pembelian kembali sebesar €80 juta. Namun, karena Como membayar €60 juta pada musim panas lalu, pengeluaran sebenarnya bagi Real Madrid untuk kembali mendapatkan jasanya secara efektif akan lebih mendekati €20 juta.

Perkembangan dan rencana jangka panjang

Bagi Paz, prioritasnya tetap perkembangan di lapangan, bukan pemberitaan di surat kabar. Ayahnya, Pablo Paz, baru-baru ini mengatakan bahwa meski klub sangat menghargai putranya, kedua pihak sepakat bahwa bermain untuk sementara waktu di Italia merupakan langkah terbaik bagi perkembangan kariernya. Langkah untuk sementara menjauh dari sorotan Bernabeu ini memungkinkannya menjadi lebih matang tanpa tekanan ibu kota Spanyol. Ia pun menjadi pemimpin bagi Como, yang tampil melampaui ekspektasi.

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Menjelang bursa transfer musim dingin, kaitan Paz dengan Madrid kemungkinan akan semakin kuat, terutama jika ia terus mendominasi pertandingan berkat kemampuan tekniknya. Untuk saat ini, Como tetap berfokus pada target mereka di liga dan berharap sang "juara" dalam skuad mereka dapat membawa klub meraih kesuksesan sebelum daya tarik mengenakan seragam putih Real Madrid menjadi mustahil untuk diabaikan.