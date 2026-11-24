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Persoalan Jamal Musiala menyita perhatian Bayern. Pernyataan Karl-Heinz Rummenigge pada Jumat, di sela laga kandang melawan Köln, memicu kegaduhan, termasuk di jajaran petinggi klub. Dewan pengawas disebut kembali tidak puas dengan Max Eberl.

Seperti dilaporkan Philipp Schneider dari Süddeutschen Zeitung dalam siniar media tersebut, "Und nun zum Sport", para petinggi klub memang sepakat bahwa mereka perlu kembali duduk bersama sang pemain, para penasihatnya, dan keluarganya terkait penyakit neurologis Musiala serta perpanjangan kontraknya yang sangat mahal pada 2025. Namun, langkah Rummenigge sama sekali tidak dibicarakan secara internal sebelumnya.

Penampilan Rummenigge di Sky yang "diperhitungkan dengan cermat" itu disebut membuat "banyak orang di jajaran petinggi Bayern benar-benar terkejut". Schneider tidak menyebut nama secara spesifik dalam siniar SZ tersebut, tetapi ia menilai langkah Rummenigge itu terutama tertuju kepada Max Eberl.

Direktur olahraga tersebut, seperti halnya pelatih Vincent Kompany, selalu membela Musiala di hadapan publik dan sekitar satu setengah tahun lalu juga menuntaskan negosiasi perpanjangan kontrak mahal sang pemain. Menurut SZ, kontrak itu bahkan bisa menghasilkan hingga 30 juta euro per tahun bagi pemain serang yang belakangan menghadapi begitu banyak kesulitan tersebut, berkat berbagai klausul rumit dan "kesepakatan sampingan" yang, menurut Schneider, "pada saat itu sebenarnya bahkan tidak dipahami Bayern sampai ke detail terakhir". Karena itu, jumlah tahunan yang harus dibayarkan Bayern kepada Musiala bisa "bertambah dengan angka yang benar-benar besar".

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Apakah pernyataan Rummenigge soal Musiala juga merupakan serangan terhadap Max Eberl?

Rummenigge disebut sudah tidak setuju dengan kontrak baru Musiala yang dinegosiasikan Eberl pada musim semi 2025, "ketika penyakit itu belum diketahui", meski pada akhirnya ia tetap menyetujuinya "sepenuhnya" sebagai anggota dewan pengawas. Menurut laporan Stern pada Senin, hal yang sama berlaku bagi presiden kehormatan Uli Hoeneß.

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Menurut laporan tersebut, lonjakan gaji Musiala yang sangat besar dari sembilan menjadi 25 juta euro per tahun serta bonus penandatanganan sebesar 22 juta euro memang memicu perdebatan di tingkat pengambil keputusan. Eberl dituding membiarkan pihak Musiala, termasuk agennya Christian Schmid, mendikte jalannya negosiasi. Hal itu membuat Hoeneß, yang sebenarnya sangat mendukung Eberl, kesal. Sementara itu, laporan Stern tersebut menggambarkan Schmid sebagai sosok yang "dingin dan tidak kenal kompromi", serta kontrak yang dinegosiasikannya sebagai "mahakarya" dari sudut pandang pemain.

"Setidaknya satu jari Karl-Heinz Rummenigge selalu menunjuk Max Eberl ketika menyangkut Jamal Musiala," klaim reporter SZ, Schneider. Menurutnya, lewat pernyataannya pada Jumat, Rummenigge juga ingin kembali mengambil posisi yang berseberangan dengan direktur olahraga tersebut, untuk menunjukkan: "Lihat, siapa yang sekarang kembali berusaha memperbaiki kesalahan ini. Bukan Max Eberl, melainkan sekali lagi para atasannya." Menurut Stern, Hoeneß tampaknya berpandangan serupa.

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Pada rapat rutin dewan pengawas Senin pekan lalu, Eberl disebut menjadi sasaran kritik. Hoeneß dikabarkan bahkan meninggikan suara karena Eberl tidak melakukan apa pun terkait persoalan Musiala selama enam bulan terakhir. Ia disebut menuding Eberl terus-menerus "tidak bertindak".

Sementara itu, saat dewan pengawas memutuskan perpanjangan kontrak Eberl hingga 2029 pada akhir Agustus, Rummenigge menjadi satu-satunya anggota yang secara tegas memilih abstain dan memperlihatkan bahwa ia memandang direktur olahraga itu dengan jauh lebih kritis. Ia bahkan nyaris menggagalkan perpanjangan kontrak Eberl seorang diri.

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"Saya lama mempertimbangkan apakah akan memilih 'tidak' untuk perpanjangan kontrak Max. Baru selama rapat berlangsung saya memutuskan untuk abstain," jelasnya dalam wawancara dengan Abendzeitung pada akhir September. "Saya tetap pada keputusan itu."

Uli Hoeneß juga lama bersikap kritis terhadap perpanjangan kontrak Eberl. Pernyataannya soal peluang "60 berbanding 40" di sela final piala pada Mei memicu banyak kegaduhan. Namun, Eberl disebut kini jauh lebih terbuka, terutama kepada Hoeneß, Rummenigge, dan presiden Herbert Hainer. Ia juga memberi para tokoh senior Bayern itu informasi yang jauh lebih lengkap sehingga dinilai layak mendapat perpanjangan kontrak.

Getty Images

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Bayern: Apa yang dikatakan Rummenigge tentang Musiala?

Pada Jumat, setelah pernyataan Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen pada hari-hari sebelumnya mengenai kemungkinan penyesuaian kontrak Musiala sudah cukup memanaskan situasi, Rummenigge kembali meningkatkan ketegangan dengan menyatakan bahwa Musiala kemungkinan besar tidak akan kembali ke performa terbaiknya dahulu akibat penyakit neurologis absans yang dideritanya.

"Apa yang kami ketahui sayangnya mengindikasikan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang kerap ia tunjukkan di stadion ini," kata Rummenigge kepada Sky. Anggota dewan pengawas itu juga kurang lebih menegaskan keinginan agar Musiala, sebagai bentuk itikad baik, bersedia menerima pengurangan gaji selama fase ini. Pihak klub harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama juga agensinya, karena, terus terang, jumlah sebesar itu tidak lagi bisa dipertahankan," kata Rummenigge.

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Tak lama kemudian, Eberl secara tidak langsung menyanggah pandangan tersebut. "Wajar jika orang merasa khawatir. Terutama ketika yang terjadi adalah apa yang telah terjadi," jelas Eberl setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln. "Namun, kami melihatnya dalam latihan dan kami melihat bagaimana ia menjalani fase ini selama 16 atau 17 bulan, dengan segala kesulitannya."

Semua itu "bukanlah hal-hal yang membantu pemain muda seperti dia menemukan ritmenya. Kami yakin, dari apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan darinya, bahwa ia bisa kembali ke level tersebut," lanjut Eberl. Dengan demikian, ia secara tidak langsung menyanggah Rummenigge dan pihak lain, sebab "kami yang menangani urusan olahraga memiliki keyakinan berbeda."