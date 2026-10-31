Petinggi Bayern Munich Rouven Kasper mengklaim Der Klassiker melawan Borussia Dortmund kini “sama kuatnya dengan” El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona

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Direktur penjualan dan pemasaran Bayern Munich, Rouven Kasper, meyakini daya tarik global laga unggulan Jerman antara Bayern dan Borussia Dortmund kini menyaingi duel tersohor Spanyol antara Real Madrid dan Barcelona. Kedua raksasa Bundesliga itu akan bertemu di Allianz Arena pada Sabtu malam, sama-sama mengoleksi 17 poin di puncak klasemen.

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Kepala pemasaran puji laga akbar Jerman

Kasper menempatkan pertemuan kompetitif ke-141 antara dua klub terbesar Jerman sejajar dengan rivalitas terbesar sepakbola Spanyol dari sisi komersial. Laga Sabtu mempertemukan dua tim yang belum terkalahkan di Bundesliga 2026-27. Keduanya sama-sama mencatat lima kemenangan dan dua hasil imbang dari tujuh pertandingan. Persaingan memperebutkan gelar itu semakin meningkatkan minat internasional terhadap pertandingan yang paling sering dimainkan dalam sepakbola profesional Jerman.

Jumlah penonton global dua kali lipat dari biasanya

Bayern lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir. Mereka hanya kalah sekali dalam 17 laga terakhir melawan Dortmund di semua kompetisi dan memenangi kedua pertemuan liga dengan rivalnya musim lalu. Dengan kedua tim kini bersaing ketat di puncak klasemen, para petinggi klub ingin memanfaatkan profil internasional laga ini yang terus meningkat.

Seperti dikutip Bulinews, Kasper mengatakan: "Bagi kami [di Bayern Munich], ini bukan sekadar Bayern melawan Dortmund. Kami benar-benar berupaya membangun merek seputar Der Klassiker. Ada El Classico [FC Barcelona melawan Real Madrid di La Liga], yang sudah dikenal semua orang selama puluhan tahun, dan kami sama kuatnya dengan El Classico.

"Ini pertandingan terbesar musim ini dan kami memainkannya dua kali dalam semusim. Namun, Anda juga bisa melihat bahwa laga ini tidak hanya besar di Jerman [sebagai pertandingan yang populer], tetapi juga di tingkat internasional.

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"Jumlah penontonnya dua kali lipat dibandingkan pertandingan utama Bundesliga pada umumnya [pada Sabtu malam]. Jadi, perhatian terhadap pertandingan ini sangat besar karena dua tim terkuat saling berhadapan."

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Gaya menyerang menarik minat penonton luar negeri

Laga Sabtu mempertemukan tim dengan serangan paling produktif di liga dan tim dengan pertahanan paling kokoh. Bayern memimpin liga dengan 25 gol, 18 di antaranya tercipta dalam tiga pertandingan kandang pertama mereka. Sementara itu, Dortmund baru kebobolan empat gol, paling sedikit di liga, dan mencatat lima pertandingan tanpa kebobolan dalam tujuh laga.

Menyoroti bagaimana gaya bermain kedua tim menarik minat penyiar di seluruh dunia, Kasper menambahkan: "Hal ini juga terasa pada jumlah penonton internasional. Pertandingan ini akan disiarkan di lebih dari 200 negara, dan itu penting bagi kami karena mereka bisa melihat sepakbola dengan [gaya] yang sangat aktif ini.

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"Bundesliga dikenal dengan [gaya] ini dan kami, sebagai Bundesliga, berfokus pada hal tersebut. Kami gencar mempromosikannya melalui kampanye Der Klassiker di seluruh dunia. Kami juga melakukannya bersama mitra penyiaran."

Kane kembali untuk duel puncak klasemen

Setelah diistirahatkan saat Bayern menang 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal pada Rabu, penyerang Bayern Harry Kane kembali pada Sabtu untuk menjalani pertandingan pertamanya sejak memenangi Ballon d'Or pada Senin. Pelatih kepala Vincent Kompany masih akan absen dari tepi lapangan karena menjalani pemulihan di rumah setelah keluar dari rumah sakit pada pertengahan pekan. Kemenangan di Munich akan membuat salah satu dari dua tim yang belum terkalahkan itu menguasai puncak klasemen Bundesliga sendirian.