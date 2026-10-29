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CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen yakin memprediksi bahwa pemain sayap Michael Olise akan meraih Ballon d'Or dalam kariernya. Penyerang asal Prancis itu menjalani musim yang gemilang di Jerman, dengan mencetak 12 gol di semua kompetisi musim ini.

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Olise dijagokan meraih penghargaan tertinggi

Kepala eksekutif Bayern, Dreesen, secara terbuka menjagokan Olise untuk memenangi Ballon d'Or pada masa mendatang. Prediksi berani itu muncul setelah sang pemain sayap asal Prancis mengawali musim ini dengan gemilang. Sejak tiba di Allianz Arena pada 2024, Olise tampil luar biasa. Pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan 54 gol dan 61 assist dalam 119 penampilan di semua kompetisi, termasuk 12 gol dan tujuh assist musim ini.

Menyusul keberhasilan Harry Kane meraih penghargaan individu baru-baru ini, para petinggi Bayern kini sudah menantikan superstar dunia berikutnya di klub tersebut. Dreesen sangat yakin Olise memiliki semua kemampuan yang diperlukan untuk mencapai puncak sepakbola dunia.

Dreesen yakin Olise akan memenangi Ballon d'Or

Para petinggi Bayern jelas senang dengan dampak langsung yang diberikan pemain serang mereka. Dreesen tak ragu membahas potensi besar penyerang produktif timnya itu. Berbicara melalui kanal resmi klub, sang kepala eksekutif menegaskan keyakinannya terhadap potensi Olise. Menurutnya, skuad saat ini menyediakan lingkungan yang ideal bagi seorang pemain untuk meraih prestasi individu tertinggi.

“Saya 100 persen yakin Michael akan memenangi Ballon d'Or sepanjang kariernya,” jelas Dreesen. “Di klub kami, ia mendapat manfaat dari lingkungan yang memungkinkannya bersinar, dengan rekan-rekan setim yang sangat cocok dengannya di lapangan.”

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Lingkungan ideal untuk meraih prestasi individu

Penghargaan individu dalam sepakbola jarang diraih tanpa dukungan rekan-rekan setim yang tangguh. Bayern memiliki skuad bertabur pemain kelas dunia, dengan susunan taktik yang sangat cocok bagi pemain sayap eksplosif seperti Olise. Kerja sama antara penyerang asal Prancis itu dan sesama pemain depan terlihat dari catatan golnya yang luar biasa. Dreesen pun menekankan bahwa keselarasan tim menjadi kunci untuk menghasilkan penampilan individu di level tertinggi.

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“Begitulah cara Anda mencapai level individu tertinggi,” tambah eksekutif asal Jerman itu. “Anda bisa menjadi pemain terbaik di dunia, tetapi jika tidak memiliki rekan yang membantu, itu tidak ada gunanya.”

Mempertahankan performa luar biasa

Olise kini akan sepenuhnya fokus mempertahankan ketajamannya yang luar biasa seiring makin ketatnya persaingan pada musim kompetisi Eropa. Menjaga produktivitas itu akan sangat penting jika ia ingin benar-benar masuk dalam perbincangan kandidat peraih Ballon d'Or dalam beberapa tahun mendatang. Terbaru, Olise juga tampil gemilang saat Bayern meraih kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal. Ia akan berupaya kembali berkontribusi untuk timnya saat menghadapi Borussia Dortmund dalam laga Der Klassiker di Bundesliga pada Sabtu ini.