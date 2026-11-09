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Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menyampaikan pandangan mengejutkan tentang kesulitan Harry Kane mencetak gol belakangan ini. Ia menyebut meninggalkan Jerman untuk sementara waktu sebagai hal yang justru dibutuhkan sang penyerang. Meski Kane tengah mengalami paceklik gol yang jarang terjadi bersama Bayern Munich, jajaran petinggi klub tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain andalannya itu.

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Eberl tanggapi paceklik gol yang tak biasa

Kane tengah mengalami paceklik gol yang sangat tidak biasa untuk pemain sekalibernya, setelah gagal mencetak gol dalam empat penampilan kompetitif terakhirnya bersama Bayern. Kapten Inggris itu juga tak mencetak gol dalam kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Mainz, setelah sebelumnya mengalami hal serupa di Liga Champions melawan Atletico Madrid dan dalam laga Bundesliga kontra Borussia Dortmund. Bahkan sebelum absen dalam pertandingan piala melawan Magdeburg, pemain berusia 33 tahun itu juga tak mencetak gol saat menghadapi Freiburg.

Bagi pemain yang telah mengemas 156 gol hanya dalam 162 pertandingan sejak tiba di Bavaria, rentetan empat laga ini merupakan penurunan yang signifikan. Namun, meski Kane tidak mencetak gol, direktur olahraga Max Eberl menegaskan bahwa kontribusi sang striker secara keseluruhan tetap sama pentingnya bagi tim. "Pertama-tama, yang penting dia terlibat dalam terciptanya gol. Sebab, pemberi assist sama berharganya dengan pencetak gol," jelas Eberl kepada Bild. Statistik mendukung pernyataan itu: Kane mencatatkan satu assist melawan Atletico dan dua lagi dalam kemenangan atas Mainz. Catatan tersebut membawanya ke puncak daftar pemberi assist Bundesliga musim ini dengan tujuh assist, sejajar dengan Antonio Nusa dari RB Leipzig.

Jeda internasional jadi kesempatan menyegarkan pikiran

Menjelang jeda internasional November, Eberl meyakini kepulangan Kane ke tanah airnya untuk membela Inggris akan memberinya kesempatan yang tepat untuk memulihkan diri. Menurut sang direktur, sorotan media yang intens dan besarnya emosi setelah keberhasilannya meraih Ballon d'Or mungkin turut memengaruhi penampilan Kane belakangan ini di lapangan.

Menjauh sejenak dari rutinitas harian di pusat latihan Sabener Strasse dipandang sebagai kesempatan bagi sang penyerang untuk mencerna keberhasilan individunya baru-baru ini dan kembali ke Munich dengan pikiran jernih. "Saya rasa 14 hari terakhir sangat emosional bagi Harry, dengan semua yang telah ia alami," kata Eberl.

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Motivasi memecahkan rekor bagi kapten Inggris

Meski paceklik gol menjadi pembicaraan utama di Jerman, Kane berpeluang mencapai tonggak besar di level internasional. Saat ini, ia sejajar dengan kiper legendaris Peter Shilton dengan 125 penampilan bersama Inggris. Jika tampil dalam pertandingan-pertandingan mendatang, ia akan menjadi pemain putra dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Inggris. Eberl meyakini pencapaian itu akan meningkatkan semangatnya.

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"Saya rasa pergi ke Inggris untuk sementara waktu akan baik baginya. Dia juga akan mendapat sambutan meriah di sana karena, jika dimainkan, dia akan memegang rekor tunggal penampilan terbanyak untuk Inggris," ujar petinggi Bayern itu.

Bayern tetap yakin kepada pemain andalannya

Meski Kane akan meninggalkan klub untuk sementara, jajaran pimpinan Bayern tetap menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Eberl yakin bahwa setelah rangkaian kegiatan internasional usai, mantan bintang Tottenham Hotspur itu akan kembali seperti biasa dan merepotkan lini pertahanan klub-klub Bundesliga. Bayern berharap pemain bernomor punggung sembilan itu langsung tampil tajam saat liga berlanjut akhir bulan ini.

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Menutup penilaiannya atas situasi tersebut, Eberl menegaskan bahwa Bayern tidak mengkhawatirkan produktivitas jangka panjang pemain andalannya. "Namun setelah itu, dia akan kembali menjadi Harry Kane seperti biasa, pemain nomor sembilan yang akan kembali mencetak gol untuk kami," pungkasnya.