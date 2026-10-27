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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Petinggi Ballon d'Or ungkap bagaimana Rodri, rekan setim Lamine Yamal di Barcelona, ‘merebut suara’ dari Yamal dalam perebutan Bola Emas 2026 yang dimenangi Harry Kane

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Sensasi Barcelona Lamine Yamal nyaris mencetak sejarah sebagai peraih Ballon d'Or termuda sepanjang masa, tetapi ia finis ketiga dalam pemeringkatan 2026, di belakang Harry Kane dan Kylian Mbappe. Meski meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya, sebuah rekor, peluang bintang remaja itu untuk memenangi penghargaan utama terhambat oleh kasus pemungutan suara taktis yang tidak biasa.

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Suara pemilih untuk Spanyol terpecah, Yamal dirugikan

Kane meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola pada Senin malam, mengungguli Mbappe untuk memenangi Ballon d'Or 2026. Yamal harus puas finis di posisi ketiga, sehingga winger Barcelona itu gagal mewujudkan impian lamanya untuk menjadi penerima termuda penghargaan tersebut.

Meski kecewa di kategori utama, pemain timnas Spanyol itu tidak pulang dari seremoni dengan tangan hampa. Yamal meraih Trofi Kopa ketiganya, sebuah pencapaian bersejarah yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepakbola.

Namun, dinamika pemungutan suara untuk Bola Emas memperlihatkan situasi yang rumit bagi pemain remaja itu. Setelah seremoni, terlihat bagaimana keberhasilan di level internasional pada akhirnya justru merugikan peluangnya meraih penghargaan individu utama.

Garcia menjelaskan suara yang terpecah

Berbicara kepada L'Equipe, pemimpin redaksi France Football Vincent Garcia menjelaskan proses pemungutan suara. Ia mengemukakan bahwa rekan Yamal di timnas Spanyol, Rodri, tanpa sengaja menghambat peluang pemain muda itu setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia.

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“Saya memang berpikir suara pemilih terbagi antara Rodri dan Lamine Yamal dari tim Spanyol yang menjuarai Piala Dunia itu,” jelas Garcia. “Menurut saya, Rodri mengambil suara yang bisa diperoleh Lamine dalam pemungutan suara ini.”

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Garcia menilai penampilan cemerlang timnas Spanyol secara kolektif membuat para pemilih sulit menentukan satu pemain yang paling menonjol. Ia menambahkan: “Suara pemilih untuk para pemain Spanyol agak terpecah dan, yang terpenting, Spanyol menonjol sebagai sebuah tim. Karena itulah sulit memilih satu penampilan individu yang jelas lebih baik daripada yang lain.”

Selisih amat tipis di puncak

Meski suara pemilih untuk para pemain Spanyol sangat terpecah, persaingan memperebutkan posisi teratas berlangsung sengit. Garcia mengungkapkan bahwa selisih suara antara Kane dan Mbappe amat tipis, bahkan melampaui ketatnya sejumlah pemungutan suara sebelumnya yang bersejarah.

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“Persaingan antara Kane dan Mbappe sangat ketat,” kata Garcia. “Selisihnya bahkan lebih kecil daripada selisih antara Rodri dan Vinícius pada 2024, yakni 41 poin, dan itu saja sudah tipis.”

Data pemungutan suara menunjukkan perubahan posisi sebelum striker Inggris itu akhirnya menjadi pemenang. “Mbappe memimpin persaingan untuk waktu yang lama, tetapi Kane akhirnya keluar sebagai pemenang,” tegas Garcia. “Mbappé menjalani musim yang luar biasa. Persaingan antara Harry Kane dan Kylian Mbappe untuk posisi pertama tahun ini benar-benar sangat ketat.”

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Membidik kejayaan Ballon d'Or pada masa depan

Setelah memastikan tempat di tiga besar Ballon d'Or, Yamal kini akan mengalihkan perhatiannya untuk meraih penghargaan utama pada edisi mendatang. Pemain remaja itu harus mempertahankan performa di level tertinggi agar kecemerlangan individunya lebih menonjol daripada keberhasilan kolektif, sehingga ia terhindar dari perpecahan suara pemilih yang menghambat peluangnya pada 2026.

Dengan rekor tiga Trofi Kopa, jalan penyerang Barcelona itu menuju Bola Emas tetap terbuka. Tantangan terdekatnya adalah menjaga performanya di kompetisi domestik agar ia tidak bisa diabaikan ketika periode pemungutan suara berikutnya dimulai.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.