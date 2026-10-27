Petinggi Ballon d'Or ungkap bagaimana Rodri, rekan setim Lamine Yamal di Barcelona, ‘merebut suara’ dari Yamal dalam perebutan Bola Emas 2026 yang dimenangi Harry Kane

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Sensasi Barcelona Lamine Yamal nyaris mencetak sejarah sebagai peraih Ballon d'Or termuda sepanjang masa, tetapi ia finis ketiga dalam pemeringkatan 2026, di belakang Harry Kane dan Kylian Mbappe. Meski meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya, sebuah rekor, peluang bintang remaja itu untuk memenangi penghargaan utama terhambat oleh kasus pemungutan suara taktis yang tidak biasa.

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Suara pemilih untuk Spanyol terpecah, Yamal dirugikan

Kane meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola pada Senin malam, mengungguli Mbappe untuk memenangi Ballon d'Or 2026. Yamal harus puas finis di posisi ketiga, sehingga winger Barcelona itu gagal mewujudkan impian lamanya untuk menjadi penerima termuda penghargaan tersebut.

Meski kecewa di kategori utama, pemain timnas Spanyol itu tidak pulang dari seremoni dengan tangan hampa. Yamal meraih Trofi Kopa ketiganya, sebuah pencapaian bersejarah yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepakbola.

Namun, dinamika pemungutan suara untuk Bola Emas memperlihatkan situasi yang rumit bagi pemain remaja itu. Setelah seremoni, terlihat bagaimana keberhasilan di level internasional pada akhirnya justru merugikan peluangnya meraih penghargaan individu utama.

Garcia menjelaskan suara yang terpecah

Berbicara kepada L'Equipe, pemimpin redaksi France Football Vincent Garcia menjelaskan proses pemungutan suara. Ia mengemukakan bahwa rekan Yamal di timnas Spanyol, Rodri, tanpa sengaja menghambat peluang pemain muda itu setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia.

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“Saya memang berpikir suara pemilih terbagi antara Rodri dan Lamine Yamal dari tim Spanyol yang menjuarai Piala Dunia itu,” jelas Garcia. “Menurut saya, Rodri mengambil suara yang bisa diperoleh Lamine dalam pemungutan suara ini.”

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Garcia menilai penampilan cemerlang timnas Spanyol secara kolektif membuat para pemilih sulit menentukan satu pemain yang paling menonjol. Ia menambahkan: “Suara pemilih untuk para pemain Spanyol agak terpecah dan, yang terpenting, Spanyol menonjol sebagai sebuah tim. Karena itulah sulit memilih satu penampilan individu yang jelas lebih baik daripada yang lain.”

Selisih amat tipis di puncak

Meski suara pemilih untuk para pemain Spanyol sangat terpecah, persaingan memperebutkan posisi teratas berlangsung sengit. Garcia mengungkapkan bahwa selisih suara antara Kane dan Mbappe amat tipis, bahkan melampaui ketatnya sejumlah pemungutan suara sebelumnya yang bersejarah.

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“Persaingan antara Kane dan Mbappe sangat ketat,” kata Garcia. “Selisihnya bahkan lebih kecil daripada selisih antara Rodri dan Vinícius pada 2024, yakni 41 poin, dan itu saja sudah tipis.”

Data pemungutan suara menunjukkan perubahan posisi sebelum striker Inggris itu akhirnya menjadi pemenang. “Mbappe memimpin persaingan untuk waktu yang lama, tetapi Kane akhirnya keluar sebagai pemenang,” tegas Garcia. “Mbappé menjalani musim yang luar biasa. Persaingan antara Harry Kane dan Kylian Mbappe untuk posisi pertama tahun ini benar-benar sangat ketat.”

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Membidik kejayaan Ballon d'Or pada masa depan

Setelah memastikan tempat di tiga besar Ballon d'Or, Yamal kini akan mengalihkan perhatiannya untuk meraih penghargaan utama pada edisi mendatang. Pemain remaja itu harus mempertahankan performa di level tertinggi agar kecemerlangan individunya lebih menonjol daripada keberhasilan kolektif, sehingga ia terhindar dari perpecahan suara pemilih yang menghambat peluangnya pada 2026.

Dengan rekor tiga Trofi Kopa, jalan penyerang Barcelona itu menuju Bola Emas tetap terbuka. Tantangan terdekatnya adalah menjaga performanya di kompetisi domestik agar ia tidak bisa diabaikan ketika periode pemungutan suara berikutnya dimulai.