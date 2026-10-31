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Peter Schmeichel menimpakan kekalahan 0-2 Manchester United dari Chelsea pada Sabtu “sepenuhnya” kepada Lisandro Martinez. Bek itu dinilai bersalah atas gol pembuka Morgan Rogers, lalu mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang berbuah penalti bagi Cole Palmer. Mantan kiper United tersebut kini yakin Martinez memang bukan pemain yang cocok untuk klub itu.

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Schmeichel salahkan Martinez atas kekalahan dari Chelsea

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Rogers memanfaatkan buruknya pertahanan Martinez untuk membawa Chelsea unggul pada menit ke-50. Tim asuhan Xabi Alonso menggandakan keunggulan pada menit ke-64 lewat penalti Palmer setelah Martinez diusir karena menghantam Wesley Fofana dengan lengan bawahnya di kotak penalti United.

Hasil itu membuat United asuhan Michael Carrick tanpa kemenangan dalam sembilan pertandingan, tetapi Schmeichel tidak ragu siapa yang harus disalahkan. Seusai pertandingan, ia mengatakan: "Saya sepenuhnya menyalahkan Lisandro Martinez atas kekalahan ini."

Schmeichel pertanyakan pernyataan dan kontrak Martinez

Schmeichel kemudian mengaitkan penampilan itu dengan luapan emosi Martinez baru-baru ini, seraya mengisyaratkan bahwa bek tersebut tengah berupaya untuk hengkang: "Cara dia bermain dalam pertandingan ini benar-benar memalukan. Dua pekan lalu, dia melontarkan pernyataan yang sangat, sangat keras terhadap rekan-rekan setimnya dan klub, dan kesannya dia sedang berusaha mengatur kepindahan. Kontraknya memasuki tahun terakhir.

"Apa yang dia lakukan hari ini, sejujurnya, saya kehabisan kata-kata. Pada gol pertama, dia pernah bermain di final Piala Dunia, Anda tidak boleh bertahan seperti yang dia lakukan saat gol pertama itu. Soal penalti, saya benar-benar kehabisan kata-kata melihat betapa tidak masuk akalnya tindakan itu. Lalu dia berjalan meninggalkan lapangan sambil menggelengkan kepala seolah tidak melakukan kesalahan. Sangat buruk."

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Martinez 'bukan pemain yang cocok' untuk Manchester United

Schmeichel heran melihat Rogers begitu mudah menerobos untuk mencetak gol pembuka dan menegaskan bahwa masalah itu bukan kejadian sekali saja: "Benar-benar sulit dipahami bagaimana dia bisa bertahan seperti itu. Morgan Rogers begitu saja melewatinya. Dia membiarkannya lolos, itu tidak cukup bagus. Jika bermain di Premier League, Anda harus bertahan lebih baik daripada itu. Jika bermain untuk Manchester United, Anda harus bertahan jauh lebih baik lagi.

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"Saya mungkin dituduh terus-menerus mengkritiknya, tetapi saya bisa menunjukkan begitu banyak gol yang mereka kebobolan musim ini ketika dia menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, ketika dia tidak melakukan tugas yang seharusnya. Menurut saya, perilakunya dua pekan lalu dan apa yang dia lakukan hari ini hingga menyebabkan penalti menunjukkan bahwa dia bukan pemain yang cocok untuk Manchester United."

Carrick di bawah tekanan, masa depan Martinez diragukan

Ketika ditanya soal pertahanan timnya saat gol pembuka, Carrick mengatakan: "Saya rasa cara kami kebobolan gol itu, tidak pernah menyenangkan kebobolan dengan cara seperti itu. Morgan [Rogers] menerobos tepat melalui tengah pertahanan kami dan, pada saat itu, pertandingan masih berimbang. Itu jelas momen penting."

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Dengan laju tanpa kemenangan yang kini mencapai sembilan pertandingan, tekanan terhadap Carrick hanya akan bertambah, sementara penilaian Schmeichel kembali menimbulkan keraguan atas masa depan Martinez di Old Trafford.