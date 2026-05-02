Peter Bosz berhasil meraih gelar juara liga bersama PSV untuk ketiga kalinya berturut-turut musim ini. Awalnya ada kemungkinan sang pelatih akan meninggalkan klub asal Eindhoven tersebut setelah musim ini berakhir, namun setelah spekulasi yang berkepanjangan, pada awal Februari terungkap bahwa ia telah memperpanjang kontraknya selama dua tahun. Lamanya proses tersebut, antara lain, berkaitan dengan kemungkinan penunjukannya sebagai pelatih tim nasional.

Bosz memiliki kontrak di Philips Stadion yang akan berakhir musim panas ini, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk memperpanjangnya. Dalam wawancara dengan ESPN, ia mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa keputusan tersebut memakan waktu cukup lama.

“Ada beberapa pertimbangan mengapa mungkin butuh waktu lebih lama. Timnas Belanda adalah salah satunya, jika ada kemungkinan di sana. Tapi itu tidak dekat, karena saya tidak pernah berbicara dengan orang-orang itu. Itu hak mereka.”

“Jika mereka mengatakan ‘kami sudah punya pelatih dan kami tidak akan ikut Piala Dunia…’ Itu tidak masalah bagi saya. Itu kebijakan mereka dan harus diterima. Hanya saja, saya tidak akan menunggu hal itu. Tidak mau mengambil risiko tidak punya apa-apa, nanti Piala Dunia sudah lewat dan Ronald mengatakan dia tetap tinggal atau mereka tidak mau saya. Itu tentu saja bisa terjadi, itu hak setiap orang. Jadi, risiko itu tidak ingin saya ambil.”

Bosz memang juga salah satu nama yang disebut-sebut sebagai calon pelatih timnas Belanda, jika Ronald Koeman hengkang setelah Piala Dunia. Namun, dengan perpanjangan kontrak di PSV, tampaknya sudah tidak mungkin lagi Bosz menjadi pelatih timnas dalam waktu dekat.

Selain kemungkinan menjadi pelatih tim nasional, ada alasan lain mengapa Bosz harus mempertimbangkan dengan matang perpanjangan kontrak ini. “Lalu kamu harus bertanya: apakah aku masih ingin menjalani petualangan di luar negeri lagi? Ya, aku ingin. Tapi itu harus klub yang benar-benar aku inginkan. Dan pilihan keempat adalah berhenti saja. Itu juga merupakan opsi.”

“Tapi ini masih terlalu menyenangkan. Saya memperpanjang kontrak selama dua tahun ini terutama karena klub itu sendiri. Saya rasa saya tidak akan melakukannya jika di klub Belanda lain. Saya mengenal keduanya dengan baik, Marcel dan Earnest, saya pernah bermain sepak bola bersama mereka. Begitu pula dengan anggota direksi lainnya, serta Dewan Pengawas yang tidak ikut campur dalam urusan apa pun. Ketenangan itulah yang turut menentukan mengapa semuanya berjalan begitu baik di sini,” tutup Bosz.