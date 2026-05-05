Peter Bosz tidak mau tahu soal kelebihan berat badan di PSV: 'Kalau kamu lihat dia telanjang bulat...'

Wim Kieft berpendapat bahwa masih banyak potensi yang bisa digali dari Ismael Saibari. Hal itu diungkapkan sang analis pada Senin malam dalam program Rondo di Ziggo Sport. Peter Bosz, pelatihnya di PSV, kemudian membantah sebuah mitos yang sering beredar.

Kieft terkesan dengan Saibari, namun ia bertanya langsung kepada Bosz apakah gelandang tersebut sudah berbuat cukup. “Saya merasa masih ada potensi yang jauh lebih besar, jika ia bisa menunjukkan semangat itu setiap pekan.”

Guus Hiddink menanggapi hal itu dan menyatakan bahwa Saibari sudah berkembang dalam hal tersebut. “Beberapa musim lalu saya juga berada di PSV, dan saat itu kami mengatakan dia perlu menurunkan berat badan dua kilogram. Dia agak santai.”

Setelah pernyataan itu, Bosz langsung menanggapi. “Tidak, Guus, maaf... Orang-orang sering mengatakan itu, tapi itu tidak benar. Jika kamu melihatnya telanjang bulat, dia itu satu tumpukan otot!”

“Saya justru merasa dia tidak tenang dalam penyelesaian akhir saat itu. Itu semua karena kekuatan, sehingga dia sering melepaskan tembakan melebar,” kata Bosz.

Menurut Bosz, pemain internasional Maroko itu kini jauh lebih lengkap. “Dia jadi lebih tenang dalam hal itu. Dia punya insting untuk masuk ke posisi mencetak gol. Secara teknis dia benar-benar bagus, secara fisik juga, dan berkat pengalamannya, dia semakin bisa melihat dan memahami permainan. Dia telah membuat kemajuan yang luar biasa.”

Saibari yang berusia 25 tahun kini bernilai 32 juta euro menurut Transfermarkt. PSV tampaknya akan menawar dengan harga yang lebih tinggi pada musim panas mendatang.