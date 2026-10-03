Peter Bosz terkesan dengan dua pemain Ajax: "Dibuat untuk Eredivisie"

Peter Bosz terkesan dengan dua rekrutan Ajax, demikian dikatakan pelatih PSV itu dalam wawancara dengan De Telegraaf. Keduanya adalah Julian Brandt dan Tolu Arokodare.

Pada musim panas lalu, direktur teknis Ajax Jordi Cruijff sukses mengejutkan banyak pihak dengan secara tiba-tiba mengikat Brandt dengan kontrak tiga tahun. Tak lama setelah itu, Tolu direkrut dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers.

Keduanya mengawali musim dengan sangat baik di Amsterdam. Brandt sudah mencetak enam gol dalam sebelas laga dan Tolu menorehkan jumlah yang sama dalam sembilan pertandingan.

Bosz terkesan dengan dua rekrutan Ajax itu. “Ajax bertaruh pada pengalaman dan sejumlah pemain itu tampil sangat baik. Mereka benar-benar memperkuat timnya,” katanya.

“Dengan Brandt, mereka mendatangkan pemain yang sangat saya kenal (dari masanya di Borussia Dortmund, red.). Dia nyaris dibuat untuk kompetisi Belanda,” lanjutnya.

“Mereka juga mendatangkan seorang penyerang bertubuh besar,” ujarnya tentang Tolu. “Kami sebenarnya tidak terlalu mengenal tipe seperti itu di Belanda. Itu suntikan kualitas untuk Ajax.”