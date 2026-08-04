Chris Woerts memperkirakan Peter Bosz tidak akan menuntaskan musim ini bersama PSV. Ia menilai “efeknya sudah habis” dan pelatih sukses klub Eindhoven itu akan segera dipecat.

Dalam Nieuws van de Dag, pembahasan pada Senin malam menyinggung situasi di PSV. Klub asal Eindhoven itu belum terlalu aktif di bursa transfer dan pada Minggu lalu klub Brabant tersebut kalah telak dalam pertandingan perebutan Johan Cruijff Schaal (4-0 melawan AZ).

Woerts memperkirakan Bosz akan menghadapi masalah besar musim ini. “Bosz seharusnya menjadi pelatih tim nasional yang baru, tetapi sekarang dia tertinggal oleh keadaan. Setelah hari Minggu, dia berada di bawah tekanan internal di PSV. Jika dia terus tampil seperti ini, dia tidak akan menuntaskan musim ini.”

Bram Moszkowicz, yang juga hadir dalam program itu, menilai sugesti tersebut konyol. “Masa Anda bisa mengatakan itu hanya berdasarkan satu pertandingan?” timpal sang pengacara.

“Bukan, ini lebih soal mentalitas. Komposisi skuad seperti itu... Dia kini memasuki tahun keempatnya. Itu sangat lama untuk seorang pelatih. Biasanya efeknya sudah habis,” kata Woerts.

“Saya mengenal Peter dengan sangat baik. Saya pernah bekerja sama dengannya di Feyenoord. Dia pria yang sangat baik dan analis yang bagus, tetapi sekarang dia sudah terlalu lama di PSV,” tutup sang pemasar olahraga.



