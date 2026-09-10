Peter Bosz dalam sebuah masterclass di Omroep Brabant membagikan anekdot menarik tentang Ryan Flamingo. Pelatih PSV itu mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia benar-benar ‘menegur keras’ beknya tersebut.

Di tengah siaran, Bosz diberikan sejumlah pernyataan. Salah satunya adalah dilema klasik antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. “Messi, tidak ada keraguan sama sekali. Messi,” jawab pelatih PSV itu ketika harus memilih di antara dua sosok besar tersebut.

Namun, tidak semua orang menjatuhkan pilihan dengan mudah kepada pemain Argentina yang kini berusia 39 tahun itu. Di dalam skuad PSV, Flamingo misalnya lebih memilih Ronaldo, yang membuat Bosz geram.

“Ya, Ryan (Flamingo, red.). Dia sudah saya tegur keras! Ayolah, masa begitu sih?” kata Bosz, yang lantas memicu tawa di studio. “Sejujurnya. Ada Messi dan ada Ronaldo...,” lanjutnya.

“Saya sangat menghormati Ronaldo. Apa yang sudah dicapai pria itu dan apa yang masih dia lakukan di usia seperti ini... Meskipun Anda bisa melihat bahwa itu memang benar-benar mulai menurun. Tetapi dia tidak punya apa yang dimiliki Messi,” ujar pelatih PSV tersebut.

Bosz begitu menikmati permainan Messi, sampai-sampai ia turut menyeret rekan-rekan stafnya ke dalam antusiasme itu. “Nah, pada masa saya menjadi pelatih Heracles, saya mengajak staf saya datang ke rumah saat Barcelona bermain.”

“Waktu itu wajib menonton. Ya, itu benar-benar sangat nikmat. Barcelona di bawah Guardiola, begitu indah,” pungkas Bosz.