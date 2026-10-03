Peter Bosz: "Saya sangat peduli dengan nasibnya. Sangat menyedihkan apa yang menimpanya"

Peter Bosz mengaku iba kepada Alassane Pléa, seperti yang ia katakan dalam wawancara dengan Eindhovens Dagblad. Striker asal Prancis itu harus kembali menjalani operasi setelah setahun penuh berkutat dengan cedera dan masih akan absen setidaknya tiga bulan lagi.

Pléa didatangkan pada musim panas 2025 dengan nilai transfer tiga juta euro dari Borussia Mönchengladbach. Namun, dalam pertandingan pertamanya untuk PSV, semuanya langsung berjalan sangat buruk.

Setelah mendapat tekel dari bek FC Twente, ligamen krusiatnya robek dan ia terkapar di atas lapangan dengan rasa sakit yang hebat. Pléa tidak lagi tampil sepanjang musim itu.

Dalam persiapan menuju musim ini, penyerang berusia 34 tahun itu sempat kembali bermain beberapa menit, tetapi dalam sebuah sesi latihan pada Agustus, nasib buruk kembali menimpanya.

"Dia tergeletak di tanah. Itu pemandangan yang mengerikan, mengingat tahun yang telah dia lalui," kata Bosz saat itu.

"Setelahnya Anda tentu senang karena itu bukan lututnya, melainkan cedera berat lain, tetapi kami semua sangat terpukul. Kami bahkan sudah tidak ingin melanjutkan latihan."

Pada Agustus, Pléa sempat diperkirakan akan menjalani comeback pada Oktober. Namun, pekan lalu Rik Elfrink membawa kabar bahwa ia baru bisa bermain lagi pada 2027 karena harus kembali naik ke meja operasi.

"Saya sangat prihatin dengan nasib yang menimpanya. Sangat menyedihkan apa yang terjadi kepadanya dan bahwa dia kembali harus menonton dari pinggir lapangan untuk waktu yang lama," ujar Peter Bosz dalam tanggapannya kepada Eindhovens Dagblad.