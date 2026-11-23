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Mauro Junior tidak akan bermain lagi untuk PSV sepanjang tahun kalender ini, seperti dikonfirmasi Peter Bosz dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Real Madrid.

Akhir pekan lalu, PSV menang tanpa kesulitan saat bertandang ke markas NEC. Tim asuhan Bosz menang telak 1-4.

Meski demikian, ada kekhawatiran seusai laga. Kapten Mauro Junior harus meninggalkan lapangan pada babak pertama.

Bosz kini menjelaskan cedera gelandang bertahan itu: ia mengalami cedera pangkal paha dan dipastikan tidak akan bermain lagi tahun kalender ini.

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Dengan demikian, pemain asal Brasil itu akan absen saat PSV menghadapi Real Madrid, Go Ahead Eagles, AZ, Atlético Madrid, Telstar, Vitesse, dan PEC Zwolle.

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Segera setelah jeda musim dingin, PSV akan menghadapi Feyenoord di Rotterdam. Belum dapat dipastikan apakah ia bisa bermain saat itu.

Akibat cedera Mauro, Bosz harus mencari solusi di lini tengah. Pelatih berpengalaman itu bisa memilih untuk langsung menerjunkan Noah Fernandez yang berusia 18 tahun.

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Ryan Flamingo juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Bek itu pernah beberapa kali bermain di posisi tersebut bersama FC Utrecht dan Vitesse.

Selain itu, Bosz kembali bisa mengandalkan Paul Wanner. Pemain asal Austria itu kerap bermain tepat di depan lini pertahanan pada awal musim ini, sehingga ia juga menjadi pilihan.

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Setelah jeda musim dingin, Jerdy Schouten juga akan kembali dari cedera setelah mengalami cedera ligamen krusiat pada Juni.