Peter Bosz mengecam ESPN dalam sesi jumpa pers menjelang laga PSV melawan Club Brugge. Pelatih klub asal Eindhoven itu tidak senang dengan cara ESPN membingkai Noah Fernandez.

ESPN mengunggah cuplikan wawancara Fernandez seusai pertandingan Jong PSV melawan NAC Breda di Keuken Kampioen Divisie pada Senin malam.

Dalam video yang tampak jelas telah dipotong itu, Fernandez mengatakan: "Beberapa bulan terakhir terasa sulit. Setelah pertandingan melawan Ajax di Johan Cruyff ArenA, keadaan memburuk dengan sangat cepat, tetapi itu bagian dari perjalanan."

"Saya merasa dalam beberapa pekan terakhir tidak mendapat kesempatan untuk kembali menunjukkannya, tetapi sekarang saya harus membuktikan di sini bahwa saya memang pantas berada di sini," kata Fernandez di akhir video.

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Bosz menyatakan dalam konferensi pers bahwa ia tidak senang dengan apa yang dilakukan ESPN. "Ini berkaitan dengan ESPN. Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia mengatakan hal-hal yang sangat berbeda dari yang ada dalam video singkat itu."

"Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, Anda akan melihat bahwa dalam wawancara itu dia terutama berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berharap mendapat kesempatan lagi, tetapi itu sangat berbeda dari kesan yang beredar."

"Itulah bahayanya jika terlalu cepat mengejar klik dan byte. Semua ingin dibuat sensasional. Sekarang semuanya demi klik. Ini memang menjengkelkan, karena kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia menyampaikannya dengan sangat baik," tutup Bosz.