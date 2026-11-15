Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

PSV berencana menjual Dennis Man pada musim dingin ini, demikian laporan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Penyerang asal Rumania itu harus memberi ruang bagi Kevin De Bruyne.

Man didatangkan dari Parma pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sembilan juta euro. Pada musim pertamanya, ia mendapat peran penting dari Peter Bosz, tetapi pada musim ini ia nyaris tak terlihat di PSV.

Ia hanya dua kali menjadi starter musim ini: dalam laga Johan Cruyff Shield yang berakhir dengan kekalahan 0-4 dari AZ, dan laga tandang melawan ADO Den Haag yang juga berakhir dengan kekalahan 1-2.

Man juga jarang mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Ia hanya sekali masuk sebagai pemain pengganti untuk waktu singkat di Liga Champions, sementara di Eredivisie ia baru lima kali tampil. Menurut Elfrink, ia nyaris tak menunjukkan performa yang mengesankan dalam latihan.

Iklan Iklan

Jika Sami Ouaissa, yang didatangkan dari NEC, sudah bugar, Man akan turun satu tingkat lagi dalam urutan pilihan pemain. Karena itu, PSV ingin menjualnya pada musim dingin ini untuk memberi tempat bagi De Bruyne.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NEC Eredivisie 10.30 PSV

PSV masih berharap mendapat keuntungan dari penjualan penyerang sayap kanan itu. Menurut Elfrink, kepindahan ke Italia atau Spanyol merupakan langkah selanjutnya yang masuk akal bagi Man.

Jika tidak ada tawaran yang bagus, PSV juga dapat mempertimbangkan untuk meminjamkannya pada musim dingin, tetapi mereka lebih memilih menjualnya.

Iklan

Pasalnya, media Italia pada Sabtu malam mengabarkan bahwa Napoli meminta biaya transfer antara lima hingga sepuluh juta euro untuk superstar asal Belgia tersebut.

Transfer De Bruyne berpeluang terwujud. Menurut Mounir Boualin, mantan pemain Manchester City itu bertekad pindah ke Eindhoven.