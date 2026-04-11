Peter Bosz mengungkapkan: 'Saya mendapat telepon dari Koeman mengenai seorang pemain PSV tertentu'

Ronald Koeman telah menelepon Peter Bosz selama jeda internasional baru-baru ini untuk menanyakan kabar Joey Veerman, demikian dikatakan pelatih PSV dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Sparta (0-2).

Sabtu malam, PSV berhasil meraih kemenangan meyakinkan di Het Kasteel. Ricardo Pepi dan Ismael Saibari mencetak gol untuk juara baru Belanda tersebut.

Veerman tidak hadir di Rotterdam pada hari Sabtu. Gelandang tersebut belum sepenuhnya fit untuk pertandingan melawan Sparta, namun setelah pertandingan, pembicaraan tetap berfokus pada pemain asal Volendam tersebut.

Dalam konferensi pers, Bosz ditanya mengenai absennya anak asuhnya di timnas Oranje. “Veerman sudah selesai dengan perdebatan ini, jadi saya juga tidak akan membahasnya di sini,” katanya membuka pembicaraan.

“Tapi memang benar. Koeman (pelatih timnas, red.) telah menelepon saya mengenai hal itu. Terserah pelatih timnas sendiri apakah ia ingin mengungkapkan isi percakapan tersebut,” lanjut pria asal Apeldoorn itu.

“Joey dan Ronald tahu bagaimana pendapat saya. Saya yakin dia benar-benar memiliki level yang dibutuhkan timnas Belanda,” tutup Bosz mengenai topik tersebut.



