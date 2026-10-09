Peter Bosz mengonfirmasi: rekrutan bernilai jutaan PSV turun dalam urutan prioritas

Pelatih PSV Peter Bosz memberi Ivan Perisic waktu istirahat saat menghadapi sc Heerenveen pada Jumat malam dan memilih untuk tidak menggantikan pemain Kroasia itu dengan Dennis Man, melainkan Esmir Bajraktarevic. Bosz mengonfirmasi di depan kamera ESPN bahwa pemain Bosnia itu kini berada di atas pemain Rumania tersebut dalam urutan pilihan.

"Karena saya merasa dia tampil sangat baik sebelum jeda internasional," jawab Bosz saat ditanya mengapa Bajraktarevic lebih dipilih untuk posisi sayap kanan.

"Dia juga pernah harus menggantikan Ivan di sana, ketika Dennis cedera, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya juga merasa harus memberi penghargaan atas hal itu," kata Bosz, yang kemudian menegaskan bahwa Man telah turun satu tingkat dalam urutan pilihan.

Man lebih baik pada musim lalu dibanding musim ini, kata reporter ESPN Milan van Dongen. "Itu juga ada kaitannya dengan keputusan saya memainkan Ivan dari sisi itu, dia juga sempat cedera...", jawab Bosz.

Pertandingan berikutnya RBL Champions League 15.00 PSV

"Tetapi Dennis benar-benar pemain yang sangat bagus. Dia pasti akan kembali lagi dan dia masih akan mendapatkan cukup banyak menit bermain," tutup sang pelatih. Man didatangkan dari Parma pada musim panas 2025 dengan nilai transfer sedikit di bawah sepuluh juta euro.

Analis Kenneth Perez menilai bahwa Paul Wanner, yang saat ini juga sedang cedera, telah kehilangan tempatnya di starting XI, dan itu sangat berkaitan dengan perkembangan pesat Noah Fernández. "Dia pemain yang menyenangkan," kata Perez tentang talenta Belgia (18) itu.

"Perjalanannya naik turun. Kadang dia bermain sangat bagus, di kesempatan lain dia membiarkan lawannya lepas, kehilangan bola, dan semua hal itu. Tetapi tentu saja ini menjadi tanda bahwa dia lebih dipilih daripada Wanner."

"Mereka membayar lima belas juta untuk itu, dia (Fernández, red.) juga sudah lebih dipilih ketika Wanner belum cedera. Tetap saja, dia pemain yang datang dari Bayern, sosok yang sempat mereka percayai," demikian kata Perez.



