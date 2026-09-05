Peter Bosz mengkritik keras satu orang usai Ajax - PSV: ini alasan Ruben van Bommel tidak muncul di depan kamera

Peter Bosz seusai Ajax - PSV (1-3) membela Ruben van Bommel. Penyerang PSV itu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Aaron Bouwman, yang kemudian memicu keributan.

“Saat itu terjadi, awalnya saya pikir kepala mereka saling berbenturan,” kata Bosz di depan kamera ESPN. “Tapi ternyata tidak. Saya baru saja dari Ruben, dia terduduk terpukul di ruang ganti. Dia satu-satunya yang tidak ikut merayakan kemenangan di ruang ganti.”

Setelah itu, Bosz membela Van Bommel. “Itu bukan niatnya. Kalau Anda melihat bagaimana anak itu (Bouwman, red.) meninggalkan lapangan, itu tidak menyenangkan. Apakah menurut saya itu kartu merah? Saya merasa sulit menilainya. Tentu saja itu pemain saya, tetapi saya melihat bolanya memantul ke atas, dia berlari ke sana, lalu pada saat terakhir dia melihat bahwa kepala mereka bisa saja saling berbenturan. Setidaknya, itulah yang baru saja Ruben katakan kepada saya. Karena itu dia memutar tubuhnya.”

“Dia masuk dengan kecepatan tinggi, dan itu terlihat mengerikan,” Bosz juga melihat demikian. “Kalau dia tidak memutar tubuhnya, kalian berdua datang saling berhadapan dengan wajah terlebih dahulu. Hanya saja pada Van Bommel, itu seperti menabrak tembok, karena dia begitu kuat. Dia bekerja keras setiap hari untuk itu, jadi Anda tidak bisa menyalahkannya. Dia melindungi dirinya, sementara anak yang satu lagi tidak.”

Setelah itu, reporter ESPN Milan van Dongen menyarankan bahwa Van Bommel juga bisa datang sendiri ke depan kamera untuk memberi penjelasan, agar ‘bara’ persoalannya mereda. “Ya, tapi saya dengar ada orang-orang di studio kalian yang juga punya pendapat soal itu dan mengatakan hal-hal yang sangat aneh,” balas Bosz dengan tajam.

“Membawa-bawa keluarga... Itu tidak boleh dilakukan. Sama seperti keributan kecil di pihak kami, ini tidak boleh terjadi,” ujar Bosz. Pelatih PSV itu merujuk pada pernyataan Hugo Borst, yang beberapa saat sebelumnya melancarkan serangan keras terhadap Van Bommel. Dia antara lain menyebutnya sebagai ‘percobaan pembunuhan’ dan menyarankan sang pemain sayap kiri untuk pergi ke psikiater.

“Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya,” respons Borst kemudian setelah mendengar tanggapan Bosz. “Kita semua tahu seperti apa pemain sepak bola Mark van Bommel dulu. Dia secara kiasan rela menghalalkan segala cara. Saya juga melihat itu pada Ruben. Dia bisa kehilangan kendali, melakukan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang lain. Dan karena itu saya juga menyesalkan apa yang dikatakan Bosz soal ini,” katanya, tetap pada pendiriannya.