Peter Bosz mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas mengenai karakter Joey Veerman setelah perselisihan dengan Ronald Koeman

Peter Bosz menanggapi perselisihan antara Joey Veerman dan pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman pada hari Minggu. Pelatih PSV tersebut mengatakan kepada ESPN bahwa ia “sama sekali tidak memiliki masalah” dengan karakter gelandang tersebut.

Minggu lalu terungkap bahwa Veerman bahkan tidak lolos ke ‘daftar awal 55 pemain’ timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Hal itu menimbulkan kekecewaan bagi pemain PSV tersebut, yang sebelumnya sudah melontarkan kritik tajam kepada pelatih timnas di ESPN.

Terutama konferensi pers Koeman yang mengganggu Veerman, demikian ia tunjukkan. Ia juga sama sekali tidak mengerti mengapa karakternya dianggap tidak baik di mata pelatih tim nasional. Dalam hal ini, pelatih Bosz setuju dengannya.

“Saya bisa bergaul dengan baik dengannya,” kata Bosz, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki masalah dengan karakter Veerman. “Jika dia melakukan hal-hal yang tidak saya sukai, saya akan mengatakannya kepadanya.”

Menurut Bosz, Veerman pun menerima masukan tersebut dengan sangat baik. “Dia juga sangat realistis dalam hal itu, sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Jadi, saya sama sekali tidak memiliki masalah dengan karakter Joey.”

Selanjutnya, Bosz ditanya pendapatnya tentang pernyataan Koeman, meski ia enggan menanggapinya. “Saya tidak tahu apa yang dikatakan Koeman. Serius, saya tidak tahu. Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang saya tidak tahu apa yang dia katakan.”

“Apakah saya memahami rasa frustrasi Joey? Saya mengerti bahwa dia kecewa jika tidak dipilih, tetapi saya pikir dia terutama kecewa karena orang-orang membesar-besarkan cerita tersebut. Namun, saya belum mendengar apa yang dikatakan Joey, jadi mungkin saya salah menafsirkannya.”