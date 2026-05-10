Peter Bosz menempatkan Joey Veerman di bangku cadangan, sementara Sergiño Dest mendapat tempat di starting lineup

PSV dan Peter Bosz akan menjalani laga tandang terakhir musim ini, melawan Go Ahead Eagles. Pelatih juara tersebut, yang harus bermain tanpa beberapa pemain, telah mengumumkan sebelas pemain yang akan turun sebagai starter di De Adelaarshorst.

Matej Kovar akan menjadi penjaga gawang di Deventer. Sergiño Dest sudah pulih dan bermain beberapa menit melawan Ajax pekan lalu. Pemain internasional Amerika Serikat ini akan bermain sebagai bek kiri, sementara Kiliann Sildillia mengisi posisi bek kanan. Ryan Flamingo dan Yarek Gasiorowski menjadi bek tengah tim tamu dari Eindhoven.

Bosz sedikit mengejutkan di lini tengah PSV. Paul Wanner, Guus Til, dan Noah Fernandez membentuk trio gelandang melawan juara piala musim lalu. Joey Veerman duduk di bangku cadangan.

Ivan Perisic kembali dari skorsing dan kembali ditempatkan sebagai sayap kiri oleh Bosz. Dennis Man memulai di sayap kanan, dengan Ricardo Pepi yang bertindak sebagai pemimpin serangan di PSV, yang berharap bisa mencapai 81 poin di Eredivisie.

Susunan pemain PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Fernandez, Wanner, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.