PSV mengawali musim dengan buruk lewat kekalahan 0-4 dari AZ dalam perebutan Johan Cruijff Schaal. Menjelang dimulainya Eredivisie pekan depan, klub asal Eindhoven itu juga belum banyak bergerak di bursa transfer, berbeda dengan misalnya Ajax. Pertanyaan soal itu dari jurnalis Ragnar Niemeijer dijawab secara sinis oleh pelatih Peter Bosz, yang kemudian kembali memicu kejengkelan Niemeijer.

Ajax memperkuat diri pada bursa transfer kali ini dengan Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, pinjaman dengan opsi), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Caio Henrique (AS Monaco), serta dua pemain berpengalaman berstatus bebas transfer, Daley Blind dan Julian Brandt. Selain itu, Marc-André ter Stegen dikabarkan selangkah lagi dipinjam dari Barcelona.

PSV merekrut Sven Mijnans dari AZ dan mempermanenkan Matej Kovár, yang musim lalu sudah bermain sebagai pemain pinjaman di Philips Stadion, dari Bayer Leverkusen. Selebihnya, sejauh ini masih sepi. "Apakah Anda gugup dengan apa yang terjadi di Amsterdam?" tanya Niemeijer. "Saya cukup penasaran dengan itu. Nama-nama yang datang ke Ajax cukup besar."

"Saya rasa banyak orang mungkin juga berpikir: bagaimana PSV akan merespons itu?", tutup jurnalis NOS Niemeijer dalam pertanyaannya. "Ya...", jawab Bosz. "Saya berbaring gemetar setiap malam di tempat tidur. Saya sulit tidur. Saya sampai diberi beberapa pil untuk itu." Jawaban Bosz disambut tawa oleh sebagian orang, tetapi Niemeijer jauh lebih tidak terhibur.

"Itu meremehkan!" responsnya. "Itu mengimplikasikan bahwa itu pertanyaan bodoh. Dari posisi saya, Anda paham kan bahwa saya ingin sekali melontarkan hal seperti itu kepada Anda?" Bosz: "Jadi jawaban saya adalah tidak. Itu tidak membuat saya berubah." Persiapan pramusim PSV memang juga tidak terlalu bagus. Ujian serius pertama berakhir dengan kekalahan telak dari Villarreal (1-3).

Diketahui bahwa PSV sangat tertarik kepada Kodai Sano (NEC) dan Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). NEC dan PSV untuk sementara masih terlalu jauh dalam negosiasi untuk menuntaskan kesepakatan soal Sano, tetapi kedatangan Geertruida kini tampak semakin dekat. Namun, Feyenoord ingin mengganggu langkah PSV dan melakukan segalanya untuk memulangkan pemain timnas Belanda itu ke De Kuip.

PSV akan memulai musim baru pekan depan pada hari Sabtu dengan laga kandang melawan Fortuna Sittard. Sebagai juara bertahan Eredivisie, tim asuhan Bosz juga akan kembali tampil di fase liga Liga Champions. Musim lalu PSV mengecewakan setelah finis di peringkat ke-28 dan gagal lolos ke babak play-off.