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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Peter Bosz membuat kejutan dengan pilihannya di PSV dan merombak starting XI secara besar-besaran

PSV vs Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie
PSV menutup akhir pekan di Eredivisie VriendenLoterij pada Minggu dengan menghadapi Sparta Rotterdam. Pelatih Peter Bosz memilih melakukan sejumlah perubahan dan antara lain memberi tempat di starting XI kepada Sven Mijnans dan Amir Bouhamdi. Guus Til juga akan memulai sebagai penyerang.

Matej Kovar menjadi kiper yang bertugas di Philips Stadion. Mauro Júnior kembali usai menjalani skorsing dan menggantikan Filip Kostic di posisi bek kiri. Sergiño Dest bermain sejak awal di sisi kanan dan Lutsharel Geertruida serta Armando Obispo harus meredam penyerang Sparta.

Paul Wanner tidak memberikan kesan luar biasa pada Kamis saat melawan Shakhtar Donetsk, tetapi kembali mendapat kepercayaan dari Bosz. Til maju satu lini, sehingga Mijnans akan memulai dari posisi nomor 10. Kodai Sano yang tampil menonjol melengkapi lini tengah klub Eindhoven pada Minggu. Di lini depan, Bosz melakukan perubahan besar pada timnya untuk laga kandang melawan Sparta. Amir Bouhamdi dan Esmir Bajraktarevic harus menghadirkan ancaman dari sisi sayap, sementara Til berada di ujung tombak serangan. Dengan susunan tim yang banyak berubah, PSV harus memastikan tetap membuntuti pemuncak klasemen AZ.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Wanner, Mijnans; Bouhamdi, Til, Bajraktarevic

Susunan pemain Sparta Rotterdam:

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