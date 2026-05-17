Peter Bosz memberikan penilaian yang sangat tegas mengenai Joey Veerman setelah perselisihan dengan Ronald Koeman

Peter Bosz menanggapi perselisihan antara Joey Veerman dan pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman pada hari Minggu. Pelatih PSV tersebut mengatakan kepada ESPN bahwa ia “sama sekali tidak memiliki masalah” dengan karakter sang gelandang.

Minggu lalu terungkap bahwa Veerman bahkan tidak lolos ke ‘daftar awal 55 pemain’ timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Hal itu menimbulkan kekecewaan bagi pemain PSV tersebut, yang bahkan sudah melontarkan kritik pedas kepada pelatih timnas di ESPN.

Terutama konferensi pers Koeman yang mengganggu Veerman, demikian ia tunjukkan. Ia juga sama sekali tidak mengerti mengapa karakternya dianggap tidak baik di mata pelatih timnas. Dalam hal ini, pelatih Bosz setuju dengannya.

“Saya bisa bergaul dengan baik dengannya,” kata Bosz, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki masalah dengan karakter Veerman. “Jika ia melakukan hal-hal yang tidak saya sukai, saya akan mengatakannya kepadanya.”

Menurut Bosz, Veerman pun menerima masukan tersebut dengan sangat baik. “Dia juga sangat realistis dalam hal itu, sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Jadi, saya sama sekali tidak memiliki masalah dengan karakter Joey.”

Selanjutnya, Bosz ditanya tentang pendapatnya mengenai pernyataan Koeman, meskipun ia tidak ingin terlalu menanggapi hal itu. “Saya tidak tahu apa yang dikatakan Koeman. Saya serius, saya tidak tahu. Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang saya tidak tahu apa yang dia katakan.”

“Apakah saya memahami rasa frustrasi Joey? Saya mengerti bahwa dia kecewa jika tidak dipilih, tetapi saya pikir dia terutama kecewa karena orang-orang membesar-besarkan cerita tersebut. Namun, saya belum mendengar apa yang dikatakan Joey, jadi mungkin saya salah menafsirkannya.”