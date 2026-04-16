Peter Bosz melontarkan sindiran halus kepada Wesley Sneijder: 'Itulah sebabnya dia tidak bekerja di dunia sepak bola'

Peter Bosz melontarkan kritik tajam kepada Wesley Sneijder dalam podcastRood Wit. Pelatih PSV itu mengungkit cuplikan wawancara di Rondo musim lalu, di mana pemain dengan rekor penampilan terbanyak itu menyatakan bahwa petinggi klub PSV harus memecat Bosz.

Dua minggu lalu, Bosz bersama PSV berhasil menjadi juara Belanda untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sama seperti saat meraih gelar juara pertama, prosesnya berjalan lancar.

Namun, gelar juara kedua diraih dengan jauh lebih sulit. PSV memasuki jeda musim dingin dengan keunggulan yang cukup besar, tetapi kemudian kehilangan keunggulan tersebut sepenuhnya kepada Ajax asuhan Francesco Farioli.

Di Rondo, Sneijder menyatakan bahwa dewan direksi PSV harus bertindak. “PSV harus melakukan sesuatu. Tinggal tujuh pertandingan lagi,” kata mantan gelandang itu saat itu.

Akhirnya, PSV berhasil mengejar ketinggalan dari tim Amsterdam tersebut dan berhasil merebut trofi juara. Menurut Bosz, sikap tenang dari pengurus klub adalah alasan mengapa ia memilih PSV.

“Saya telah menyampaikan dalam pembicaraan saat itu bahwa akan ada masa-masa baik dan buruk dengan gaya permainan saya. Akan ada saat-saat di mana segalanya tidak berjalan lancar.”

“PSV saat itu mengatakan bahwa mereka datang untuk saya karena gaya bermain saya dan bahwa mereka akan mendukung saya jika keadaan memburuk. Dunia sepak bola terkadang cukup naif. Tapi mungkin itulah juga alasan mengapa Sneijder tidak lagi berkecimpung di dunia sepak bola,” pungkasnya.