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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Peter Bosz melakukan perubahan besar di PSV dan mengubah susunan pemain intinya di lima posisi sekaligus

PSV vs Fortuna Sittard
PSV
Fortuna Sittard
Eredivisie
P. Bosz

Peter Bosz merombak susunan pemainnya secara besar-besaran untuk duel melawan Fortuna Sittard. Pelatih PSV itu melakukan lima perubahan sekaligus dalam starting XI-nya. PSV dan Fortuna Sittard akan kick-off pada Sabtu malam pukul 20.00. Pertandingan ini dapat disaksikan di ESPN 1.

Matej Kovár seperti biasa akan berdiri di bawah mistar gawang PSV. Di lini belakang, Bosz melakukan banyak perubahan dibandingkan duel perebutan Johan Cruijff Schaal.

Kiliann Sildillia dan Yarek Gasiorowski kehilangan tempat di starting XI. Mauro Júnior pun bergeser ke posisi bek kanan, sementara Noah Fernandez tetap sebagai bek kiri. Ryan Flamingo menjadi jantung pertahanan bersama Armando Obispo.

Joey Veerman yang terkena skorsing digantikan oleh Paul Wanner. Sven Mijnans tetap dipertahankan. Guus Til juga bermain di lini tengah, alih-alih sebagai penyerang. Di lini depan, Ruben van Bommel menjalani comeback sebagai winger kiri. Ricardo Pepi menjadi starter sebagai penyerang, dan Ivan Perisic sebagai winger kanan. Dengan demikian, Dennis Man dan Amir Bouhamdi juga memulai laga dari bangku cadangan.

PSV berharap bisa menjadi juara liga untuk keempat kalinya secara beruntun musim ini. Namun, dalam beberapa pekan terakhir tim asal Eindhoven itu tidak berada dalam performa terbaiknya.

Eredivisie
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PSV
PSV
Eredivisie
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Fortuna Sittard
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PSV kalah 1-3 dalam laga uji coba melawan Villarreal. Pekan lalu, PSV juga menelan kekalahan telak di kandang sendiri dalam perebutan Johan Cruijff Schaal melawan AZ: 0-4.

Sementara itu, Fortuna memulai musim kesembilan beruntun mereka di level tertinggi. Musim lalu, klub asal Limburg itu finis di posisi ke-11.

Susunan pemain PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernandez; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.  

Susunan pemain Fortuna Sittard: Branderhorst; Wylin, Pinto, Van Ottele, Hubner, Dahlhaus; Oukili, Ihattaren, Brittijn; Zeefuik, Romeny.

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