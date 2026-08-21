Di PSV, sejumlah perubahan penting terjadi dalam skuad pekan ini. Bukan hanya andalan tim Joey Veerman yang hengkang ke Borussia Dortmund, pelatih Peter Bosz juga menyambut dua rekrutan baru dalam diri Filip Kostic dan Lutsharel Geertruida.

“Bagi saya jelas bahwa Joey sangat penting bagi PSV dan dia turut berperan membuat kami menjadi juara tiga kali beruntun,” kata Bosz pada konferensi pers, Jumat, mengenai kepergian Veerman. “Dia telah bertahun-tahun tampil di puncak level nasional, karena itulah kami.”

Karena itu, Bosz pun tidak ragu: Veerman akan sukses di Bundesliga. “Kalau Anda melihat kelebihannya, itu level tertinggi. Kalau hanya melihat kekurangannya, ceritanya jadi berbeda. Tetapi dia benar-benar sudah berkembang dalam hal itu.”

“Joey menjadi lebih baik dalam bertahan, lebih sering ikut turun, dan lebih banyak merebut bola-bola kedua. Tentu akan ada kalanya sesuatu masih menerjang melewatinya, tetapi Anda harus menata tim dengan baik agar dia bisa tampil maksimal. Dia menempatkan bola dengan sempurna kepada pemain-pemain yang berlari lepas, setelah transisi.”

PSV sebelumnya sudah mendatangkan Kodai Sano yang kurang lebih menjadi pengganti Veerman, tetapi pekan ini juga mengonfirmasi kedatangan Geertruida yang diminati banyak klub. Pada Jumat, bek tersebut untuk pertama kalinya bergabung dalam latihan, dan menurut Bosz dia meninggalkan kesan yang sangat baik.

“Seorang pemain yang bagus dalam mengantisipasi, yang terbiasa bermain bertahan dengan banyak ruang di belakangnya,” ujar Bosz. “Pada dasarnya, dia adalah pesepakbola yang sangat bagus, dan saya juga pernah berbicara dengannya sebelumnya.”

Langkah Geertruida ke PSV memang sensitif, tetapi secara pribadi tidak pernah ada masalah. “Ada dua pihak yang sangat menginginkan ini dan pada akhirnya pihak ketiga (RB Leipzig, red.) juga harus setuju. Itu berhasil. Saya paham para fans Feyenoord kecewa, tetapi Anda juga bisa melangkah terlalu jauh. Meski Anda adalah pendukung besar Feyenoord, Anda tetap harus bereaksi dengan penuh hormat,” tutup Bosz.