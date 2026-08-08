Susunan pemain PSV untuk duel melawan Fortuna Sittard memuat tidak kurang dari lima perubahan dibandingkan kekalahan tanpa perlawanan di Johan Cruijff Schaal melawan AZ (0-4). Pelatih Peter Bosz memainkan tiga pemain yang baru kembali dari liburan, sementara Ruben van Bommel, yang baru pulih dari cedera lutut parah, juga tampil sejak menit awal. Bosz mengakui bahwa dengan melihat opsi pergantiannya, ia mengambil risiko yang diperlukan.

Selain Van Bommel, ada tiga pemain lain di starting XI, yakni para pemain Piala Dunia Ivan Perisic, Ricardo Pepi, dan Paul Wanner, yang mungkin tidak bisa bermain selama 90 menit. Reporter ESPN Wouter Bouwman pun mempertanyakan sejauh mana Bosz mengambil risiko. "Keuntungannya adalah sekarang Anda boleh melakukan lima pergantian pemain," respons sang pelatih.

"Jadi kami berada di sisi yang aman. Itu tentu pertimbangan yang Anda buat sebelumnya. Dan benar seperti yang Anda katakan, para pemain itu bergabung lebih belakangan dan kemungkinan besar tidak akan bermain 90 menit, tetapi itu juga tergantung pada pertandingan," kata Bosz, tetap membuka kemungkinan. "Intensitas pertandingan."

Bosz setidaknya tidak memainkan Van Bommel, Pepi, Perisic, dan Wanner untuk 'mengirimkan sinyal'. "Tidak, saya akan mengirimkan sinyal di ruang ganti atau saat rapat tim. Saya tidak perlu melakukannya lewat susunan pemain. Saya pikir dengan para pemain ini, kami punya peluang terbesar untuk memenangkan pertandingan ini," tutur Bosz.

Sang pelatih telah membimbing PSV meraih gelar liga dalam tiga tahun terakhir dan karena itu memiliki kepercayaan penuh pada skuadnya. "Saya sudah bekerja sama dengan hampir semua pemain itu selama dua atau tiga tahun dan ini adalah grup yang sangat bagus. Mereka tidak perlu menunjukkannya kepada saya, tetapi kepada diri mereka sendiri dan kepada para penggemar."

"Begitulah kami juga berlatih pekan lalu. Itu bagus, itu tajam. Itu belum menjadi jaminan, tetapi kita akan lihat nanti. Dalam jangka panjang, pekan latihan yang bagus ini akan membantu kami. Jadi juga dengan melihat melampaui hasil malam ini."

"Anda harus berlatih dengan baik, dengan intensitas, untuk meraih hasil dalam jangka panjang," ujar Bosz, yang kemudian menyinggung Couhaib Driouech. Sang penyerang tidak masuk skuad, tetapi menurutnya itu tidak ada kaitannya dengan persoalan transfer konkret. "Kondisinya belum cukup bugar untuk bisa ikut hari ini."

Susunan pemain PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernández; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.