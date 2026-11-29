Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tanda-tanda mengkhawatirkan soal kemungkinan Manchester United terdegradasi dari Liga Primer Inggris musim ini kian bertambah, menyusul kekalahan telak 0-4 dari tamunya, Brentford, di Old Trafford pada Sabtu kemarin.

Iklan

Tampaknya, tim asuhan Mauricio Pochettino justru melanjutkan perjalanan dari titik yang ditinggalkan di bawah kepemimpinan Michael Carrick, bahkan performanya mungkin makin merosot. Hal ini jelas bukan kabar baik bagi para pendukung Manchester United.

Baca Juga

Kontribusi Gol Terbanyak di Eropa: Mbappe di Posisi Kedua, Yamal Teratas

Dalam 13 Tahun Terakhir, Zabiri Jadi Penyerang LaLiga Paling Berbahaya di Luar Real Madrid dan Barcelona

Mantan pelatih Tottenham, Paris Saint-Germain, dan Chelsea itu menghadapi tugas yang sangat berat, setelah ia terpaksa meminta para pemainnya menghadapi kemarahan suporter di Old Trafford seusai pertandingan.

Dari sisi indikator yang mengkhawatirkan, kekalahan kemarin menjadi laga ke-12 beruntun Manchester United di Liga Primer Inggris tanpa sekali pun mencatatkan nirbobol.

Iklan Iklan

Terakhir kali United menjalani 12 laga beruntun di Divisi Satu tanpa mencatatkan nirbobol terjadi pada musim 1930-1931, yang berakhir dengan degradasi tim, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NEW Premier League 15.15 MUN

Indikator kedua berkaitan dengan Brentford, yang tak pernah meraih kemenangan di Old Trafford sejak 1937, sebelum akhirnya memutus rentetan tersebut kemarin. Pada musim itu, Manchester United juga terdegradasi.

Indikator ketiga datang dari perbandingan raihan poin United dengan catatan tim-tim yang terdegradasi musim lalu, yakni West Ham, Burnley, dan Wolverhampton.

Iklan

Setelah 12 pekan, West Ham mengoleksi 10 poin, sedangkan Burnley mengumpulkan 11 poin. Keduanya lebih baik daripada raihan Manchester United saat ini, yakni 8 poin.

Selain itu, Tottenham, yang lolos dari degradasi dengan susah payah musim lalu, setelah 12 laga memiliki 10 poin lebih banyak daripada yang dikumpulkan United sejauh ini.

Iklan

Pochettino mengemban tugas mengangkat tim dari situasi sulit ini, tetapi sejauh ini ia baru menelan dua kekalahan 0-4 dan meraih satu hasil imbang.

Pelatih asal Argentina itu ditunjuk untuk menggantikan Michael Carrick, sosok yang populer di kalangan suporter dan diberhentikan menjelang jeda internasional terakhir.

Iklan

Pochettino bisa saja mendapati timnya terbenam di dasar klasemen sebelum akhir pekan ini usai, sebab kemenangan Crystal Palace atas Hull City pada hari ini, Minggu, akan membuat mereka melampaui Manchester United di klasemen.

Jika Palace menang, United akan berada di dasar klasemen Divisi Satu pada bulan Desember untuk pertama kalinya sejak musim 1930-1931, yang berakhir dengan degradasi mereka.

Iklan

Jadwal pertandingan Manchester United bergulir cepat di tengah padatnya bulan Desember, karena tim bersiap melakoni laga tandang melawan Newcastle pada Rabu malam mendatang di St James' Park.

Ada pula statistik lain yang tak memberi optimisme bagi suporter United, sebab tim ini kalah dalam empat laga terakhirnya di kandang Newcastle di Liga Primer Inggris.

Iklan

Pada laga berikutnya, Manchester United tidak dapat diperkuat bek Harry Maguire, yang penampilannya melawan Brentford disebut sebagai yang terburuk di antara para pemain tim, setelah ia menerima kartu kuning kelimanya musim ini.