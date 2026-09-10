Kiper asal Brasil, Bento, kembali menempatkan dirinya dalam sorotan kritik para suporter, setelah melakukan blunder fatal dalam laga menghadapi Abha, yang dimenangkan Al Nassr dengan skor 2-1, Rabu malam, dalam lanjutan pekan keenam Liga Roshn, sehingga tanda tanya kembali muncul mengenai kemampuannya menjaga gawang tim pada laga-laga mendatang.

Gol Abha tercipta pada menit ke-75, ketika pemain asal Prancis, Nabil Fekir, mengeksekusi tendangan bebas langsung dengan sepakan mengecoh yang gagal diantisipasi Bento dengan baik, hingga bola bersarang di gawangnya dengan cara yang membuat para penonton keheranan, padahal Al Nassr tengah unggul dan berusaha mempertahankan dominasinya hingga akhir laga.

Gol Fekir bukan sekadar momen biasa, karena mengandung angka yang mencolok bagi Abha; gol itu merupakan gol pertama yang dicetak tim tersebut dari tendangan bebas langsung dalam laga Liga Pro sejak gol Saad Baqir ke gawang Al Shabab pada Oktober 2023.

Namun bagi suporter Al Nassr, masalah sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa blunder Bento merupakan bagian dari serangkaian momen yang menimbulkan kekhawatiran sejak ia bergabung dengan tim pada musim panas 2024, sehingga setiap kesalahan baru kembali membuka perdebatan mengenai level kiper asal Brasil itu dan sejauh mana ia layak mengawal gawang tim yang bersaing memperebutkan gelar.

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Melalui platform "X", kritik terhadap Bento kian meningkat usai gol Abha, di mana sebagian suporter menyalahkan kiper asal Brasil itu atas terjadinya gol tersebut dan menuntut agar ia diberi kesempatan untuk beristirahat serta kembali ke bangku cadangan, sekaligus mengembalikan kiper asal Arab Saudi, Nawaf Al Aqidi, ke susunan pemain utama.

Tuntutan ini muncul di tengah kenyataan bahwa Al Aqidi memang telah mendapatkan kepercayaan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, selama periode belakangan, setelah tampil sebagai starter dalam lebih dari satu pertandingan meski Bento tercatat dalam daftar tim, hal yang membuat persaingan antara kedua kiper tersebut benar-benar terbuka.

Dengan demikian, bagi suporter Al Nassr, persoalannya tidak lagi terkait dengan satu gol saja, melainkan dengan tingkat kepercayaan terhadap sang kiper dalam jangka panjang. Tim mungkin bisa meraih kemenangan, namun berlanjutnya kesalahan individu di posisi sensitif seperti penjaga gawang dapat menjadi masalah nyata ketika Al Nassr memasuki fase persaingan yang lebih sulit.

Meski Bento masih memiliki kesempatan untuk menjawab di dalam lapangan dan membuktikan kemampuannya untuk tetap menjadi starter, tekanan menjadi semakin besar setelah momen Fekir, terutama dengan adanya pengganti lokal yang siap menanti kesempatannya.