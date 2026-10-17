Rodri mengungkapkan kebahagiaannya setelah mencetak gol pertamanya dengan seragam Barcelona, dalam kemenangan 5-2 atas Real Betis di Stadion La Cartuja, sebuah laga yang disebut gelandang tersebut sebagai salah satu pertandingan tersulit di LaLiga. Ia menegaskan bahwa timnya memiliki kekuatan serang yang besar, namun perlu memperbaiki penampilan lini belakang sebelum menghadapi pekan krusial melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Rodri berkata setelah pertandingan: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Ini salah satu stadion tersulit di liga, dan Real Betis sedang dalam periode yang baik serta tampil luar biasa. Saya senang dengan gol saya, yang memberi kami sedikit ketenangan pada momen ketika kami paling kesulitan."

Gelandang itu menambahkan: "Tim menunjukkan potensi serangnya, tetapi kami kebobolan banyak gol, dan di sinilah kami bisa membaik."

Gol Rodri datang pada waktu yang penting, setelah Real Betis berhasil kembali ke dalam permainan, sehingga memberi Barcelona dorongan baru untuk memastikan kemenangan, sekaligus menandai gol pertamanya dengan seragam klub Catalunya tersebut.

Rodri memuji Lamine Yamal

Rodri memuji gol pembuka Lamine Yamal, dan menilai bahwa apa yang ditampilkan bintang muda itu sudah menjadi hal yang biasa, namun ia menegaskan bahwa nilai Yamal tidak terbatas pada keterampilan individu dan kemampuannya menciptakan perbedaan.

Ia berkata: "Gol Lamine? Kami sudah biasa dengan hal ini. Tidak ada yang bisa dikatakan, pemain dengan kualitas seperti ini memang menciptakan perbedaan."

Ia melanjutkan: "Tapi saya juga memperhatikan hal-hal lain yang ia berikan dalam permainan, seperti kerja keras dan solidaritas dengan rekan-rekan setim. Ia sedikit terlibat dalam suasana provokasi, tetapi saya tidak tahu sampai sejauh mana."

Menghadapi Paris dan Real Madrid

Gelandang itu berbicara tentang pekan depan, yang menghadirkan dua laga berat bagi Barcelona melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, kemudian Real Madrid dalam El Clasico di LaLiga, sambil menegaskan kesiapan timnya menjalani kedua tantangan tersebut.

Rodri berkata: "Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Kami siap untuk pekan depan, dan kami akan bermain melawan juara Liga Champions serta pesaing terbesar kami. Kami termotivasi."