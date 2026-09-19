Babak pertama di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan berlangsung sengit dan seimbang. Pemuncak klasemen yang superior dari Barcelona bahkan sempat tertinggal setelah gol Youssouf Fofana (19). Kapten Raphinha hampir seketika menebus kesialan itu (22) dan babak pertama ditutup dengan skor 1-1.

Namun, setelah pergantian sisi, pertandingan menjadi semakin berat sebelah. Barca kian jelas mendominasi dan dua kali kombinasi Lamine Yamal dan Raphinha menjadi penentu hasil laga.

Setiap kali, juara dunia Spanyol itu memberi assist dan tandem penyerangnya asal Brasil menuntaskannya (52, 69). Pada menit ke-76, tugas Raphinha selesai, dan Karim Adeyemi masuk menggantikannya.

Ini adalah malam untuk para ahli statistik. Raphinha mencetak gol ke-10, ke-11, dan ke-12 musim ini di Sevilla, dan itu semua terjadi baru setelah tujuh pekan pertandingan. Pernahkah itu terjadi sebelumnya, dan jika ya, kapan?

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Bagaimana start musim Raphinha dibandingkan dengan Messi dan CR7?

Analis data dari Opta memberikan jawabannya: pada abad ke-21, hanya ada satu pemain yang mencetak lebih banyak gol setelah pekan ketujuh. Cristiano Ronaldo pada musim 2014/15 sudah mengoleksi 13 gol untuk Real Madrid pada titik itu, meski bahkan harus absen dalam satu pertandingan karena tidak fit.

Lalu bagaimana dengan Lionel Messi? Rekornya adalah 11 gol setelah pekan ketujuh pada musim 2017/18.

Seberapa berharga gol-gol para superstar itu pada akhirnya? Ronaldo menorehkan angka yang benar-benar gila, 48 gol dan 17 assist dalam 35 pertandingan, tetapi yang menjadi juara justru Barca. Pada 2018, klub Katalan itu juga merayakan gelar, bersama 34 gol dan 14 assist Messi dalam 36 pertandingan.

Di mana Raphinha akan berakhir? Rekor pemain 29 tahun itu untuk Barcelona adalah 18 gol dan 12 assist pada 2024/25.

Dengan kemenangan ketujuh dalam pertandingan ketujuh musim ini, tim asuhan Flick memperlebar jarak menjadi enam poin atas pengejar Real Madrid. Los Blancos akan memainkan derbi madrileno melawan Atletico pada hari Minggu dan bisa memangkas jarak lagi.



