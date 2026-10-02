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Pesona tanpa henti: Roket-roket Belgia melukis milestone baru bagi De Bruyne

K. De Bruyne
Belgium vs Turkiye
Belgium
Turkiye
UEFA Nations League A
Belgia
Turki

Gelandang veteran bersinar

Gelandang Napoli asal Belgia, Kevin De Bruyne, melanjutkan aksi memukaunya di lapangan sepak bola di seluruh dunia, kali ini saat menghadapi Turki di UEFA Nations League.

Timnas Belgia menjamu Turki, hari Jumat ini, di Stadion Maurice Dufrasne, pada laga ketiga fase grup turnamen UEFA Nations League 2027.

Pertandingan ini diwarnai penampilan gemilang De Bruyne, yang membuka keunggulan tuan rumah pada menit kesepuluh, setelah melewati bek tim tamu dan menempatkan bola menyusur tanah ke sisi kiri penjaga gawang.

Gelandang Napoli itu kemudian menambah gol kedua untuk dirinya dan timnas negaranya pada menit ke-60, usai melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Turki.

Menurut jaringan "Bleacher Report", De Bruyne telah mencapai gol ke-201 di lapangan sepak bola, setelah mencetak gol ke-40 bersama timnas Belgia.

Selain gol-gol internasionalnya, pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 108 gol bersama Manchester City, 20 gol bersama Wolfsburg, 17 gol dengan seragam Genk, 10 gol dengan warna Werder Bremen, dan 6 gol sejauh ini bersama klubnya saat ini, Napoli.

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