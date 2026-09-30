Peserta Piala Dunia meninggalkan lapangan sepakbola Belanda pada hari terakhir bursa transfer untuk menjalani petualangan bersama Hanoi FC

Pada hari terakhir bursa transfer Vietnam, Hanoi FC memperkuat diri dengan Kevin Felida. Gelandang itu didatangkan dari FC Den Bosch, tempat ia menjadi kapten dan yang menerima biaya transfer dari kesepakatan tersebut.

Felida merupakan sosok penting bagi Den Bosch, yang ia bela, terbagi dalam dua periode, sebanyak 182 kali. Felida menembus tim utama dari akademi Den Bosch pada 2018 dan pada akhirnya bermain selama empat tahun di De Vliert, sebelum pindah ke RKC Waalwijk.

Setelah tiga tahun di Mandemakers Stadion, Felida yang berusia 26 tahun pada musim panas 2025 memilih untuk kembali ke klub lamanya. Di sana, pemain berkaki kanan itu kembali langsung penting, tetapi ia juga tetap memiliki keinginan untuk suatu saat berkarier di luar negeri.

Hanoi FC dilatih oleh mantan gelandang Liverpool Harry Kewell, yang dalam skuadnya memiliki antara lain nama-nama yang (relatif) dikenal seperti Cyrus Christie (mantan Derby County, Fulham, Hull City) dan Adam Taggart (mantan Fulham).

Dengan demikian, Felida menjalani tahun yang istimewa. Pemain kelahiran Spijkenisse yang telah 19 kali memperkuat tim nasional Curaçao itu pada musim panas lalu menjadi bagian dari skuad Piala Dunia asuhan Dick Advocaat, meski pada akhirnya ia tidak mendapatkan menit bermain.

Manajer teknik FC Den Bosch Jesper Gudde: "Kevin sudah menyatakan pada musim panas ini bahwa ia ingin mengambil langkah berikutnya. Namun hingga pekan lalu belum ada minat konkret, dan kini opsi ini tiba-tiba muncul."

"Fakta bahwa musim sudah berjalan penuh dan jendela transfer sudah ditutup hampir sebulan tentu membuat situasi ini tidak ideal bagi kami dari sisi olahraga karena kehilangan pemain inti tetap. Jika kemudian muncul peluang yang indah dan istimewa, kami menanggapinya dengan serius."

"Hanoi adalah sebuah petualangan di negara sepak bola yang tidak biasa. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengalami hal seperti itu. Pengalaman itu tidak ingin kami halangi untuk Kevin. Karena itu, kami mendoakan Kevin meraih banyak kesuksesan di Vietnam," kata Gudde.