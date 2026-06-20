Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Trevor DoornbuschImago
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Peserta Piala Dunia asal Haarlem tiba-tiba memiliki 28 kali lipat jumlah pengikut: inilah alasannya

VVV-Venlo
Curacao
T. Doornbusch
World Cup

Jumlah pengikut Trevor Doornbusch (26) asal Haarlem telah meningkat dalam beberapa hari terakhir dari 1.658 menjadi lebih dari 47.000. Kiper cadangan timnas Curaçao ini memang harus berada di bawah bayang-bayang Eloy Room (37) yang lebih berpengalaman selama Piala Dunia, namun tiba-tiba menjadi sangat populer di dunia maya.

Hal ini disebabkan oleh ajakan di TikTok. Fiagoball, yang memiliki hampir satu juta pengikut di platform tersebut, mengajak para penggemarnya untuk mengikuti Doornbusch.

Jumlah pengikut Doornbusch telah meningkat hampir tiga puluh kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 47.000 penggemar sepak bola kini terus memantau kiper cadangan tersebut.

Doornbusch sebenarnya bisa saja memiliki lebih banyak pengikut jika pengguna TikTok Valen Scarsini melakukan risetnya dengan lebih baik.

Ia mengklaim bahwa Tim Payne dari Selandia Baru memiliki pengikut paling sedikit di antara semua pemain Piala Dunia. Ternyata klaim itu tidak benar, karena Payne memiliki 4.715 pengikut. Kini, jumlah pengikutnya telah mencapai 5,9 juta.

World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Curacao crest
Curacao
CUW

Doornbusch terikat kontrak dengan VVV-Venlo, di mana ia juga duduk di bangku cadangan. Kontrak pemain yang telah delapan kali membela timnas The Blue Wave ini masih berlaku selama satu tahun lagi di Limburg.

Curaçao akan kembali bertanding pada Minggu malam. Pada pukul 02.00, skuad asuhan pelatih nasional Dick Advocaat akan menghadapi Ekuador.

Iklan