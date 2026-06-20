Jumlah pengikut Trevor Doornbusch (26) asal Haarlem telah meningkat dalam beberapa hari terakhir dari 1.658 menjadi lebih dari 47.000. Kiper cadangan timnas Curaçao ini memang harus berada di bawah bayang-bayang Eloy Room (37) yang lebih berpengalaman selama Piala Dunia, namun tiba-tiba menjadi sangat populer di dunia maya.

Hal ini disebabkan oleh ajakan di TikTok. Fiagoball, yang memiliki hampir satu juta pengikut di platform tersebut, mengajak para penggemarnya untuk mengikuti Doornbusch.

Jumlah pengikut Doornbusch telah meningkat hampir tiga puluh kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 47.000 penggemar sepak bola kini terus memantau kiper cadangan tersebut.

Doornbusch sebenarnya bisa saja memiliki lebih banyak pengikut jika pengguna TikTok Valen Scarsini melakukan risetnya dengan lebih baik.

Ia mengklaim bahwa Tim Payne dari Selandia Baru memiliki pengikut paling sedikit di antara semua pemain Piala Dunia. Ternyata klaim itu tidak benar, karena Payne memiliki 4.715 pengikut. Kini, jumlah pengikutnya telah mencapai 5,9 juta.

Doornbusch terikat kontrak dengan VVV-Venlo, di mana ia juga duduk di bangku cadangan. Kontrak pemain yang telah delapan kali membela timnas The Blue Wave ini masih berlaku selama satu tahun lagi di Limburg.

Curaçao akan kembali bertanding pada Minggu malam. Pada pukul 02.00, skuad asuhan pelatih nasional Dick Advocaat akan menghadapi Ekuador.