Pesepak bola Belgia yang membuat semua pemain profesional menjadi lebih kaya, kecuali dirinya sendiri

Putusan Bosman pada tahun 1995 memicu revolusi dalam dunia sepak bola. Putusan tersebut mengubah keseimbangan kekuatan demi kepentingan para pemain dan memberikan dorongan besar bagi profesionalisasi olahraga ini. Namun, hampir tidak ada yang mengingat lagi sosok di balik putusan bersejarah tersebut. Bagian ke-13 dari rubrik Rebel United kami.

Oleh Filippo Cataldo

Pria yang telah membuat hampir semua pemain sepak bola profesional—dan agen mereka—menjadi jauh lebih kaya, kecuali dirinya sendiri, sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk mengubah sepak bola selamanya. Jean-Marc Bosman tidak ingin menjadi pemberontak. Dia tidak berniat untuk membawa klubnya, RFC Liège, Asosiasi Sepak Bola Belgia, dan akhirnya juga UEFA ke Mahkamah Eropa.

Bosman sama sekali tidak ingin, seperti yang dia katakan sendiri sekarang, 'memberikan sesuatu yang indah' pada sepak bola. Apalagi jika dia sendiri harus membayar harga tertinggi untuk itu. “Saya menjalani kehidupan yang kacau,” katanya tentang periode yang sebenarnya merupakan kemerosotan pribadi yang dalam: masalah alkohol, utang, depresi, tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah keuangan yang terus-menerus.

Bosman mengubah sepak bola selamanya, tetapi sepak bola kemudian membelakanginya. “Ini menyedihkan, tetapi sejak awal orang ingin menghapus saya. Saya diabaikan. Tapi saya mengerti bahwa Anda harus membayar harga jika menyerang sistem kekuasaan yang ada,” katanya sekarang.

Apa yang diinginkan Bosman saat itu sebenarnya sangat sederhana: keadilan bagi dirinya sendiri. Dia hanya ingin terus bermain sepak bola. Ketika kontraknya dengan klub divisi utama Belgia, RFC Liège, berakhir pada musim panas 1990, dia ingin pindah ke klub divisi dua Prancis, USL Dunkerque.

Saat itu Bosman berusia 25 tahun. Seorang gelandang serang yang solid, namun tidak luar biasa. Ia dididik di Standard Liège dan memulai debutnya di sepak bola profesional di sana. Dalam dua musim berikutnya, ia bermain untuk rival sekota mereka, RFC Liège, di mana ia hanya tampil dalam 25 pertandingan di divisi teratas Belgia.

Dia merasa lega saat kontraknya berakhir, karena bulan-bulan sebelumnya berjalan sulit. Bosman berselisih dengan baik pelatih maupun manajemen klub. RFC Luik memang menawarkan kontrak baru kepadanya, tetapi dengan gaji sekitar 850 euro per bulan, hanya seperempat dari yang dia dapatkan sebelumnya.

Kita berbicara tentang tahun 1990, tetapi bahkan saat itu, 850 euro per bulan untuk seorang pemain sepak bola divisi utama di Eropa Barat tergolong sangat rendah. Seorang pekerja pabrik di Belgia pada masa itu mendapatkan sekitar 1.000 euro per bulan.

Tawaran dari Duinkerke pun datang tepat pada waktunya. Memang di divisi kedua, tetapi di Prancis, negara sepak bola yang jauh lebih besar daripada Belgia. Selain itu, kota tersebut terletak tepat di perbatasan dengan negara asalnya. Bagi seorang pemain seperti Bosman, itu adalah tawaran yang menarik dan masuk akal.

RFC Liège meminta biaya transfer yang sangat tinggi untuk Bosman

Hanya ada satu masalah: RFC Liège tidak mau membiarkan Bosman pergi begitu saja. Klub tersebut menuntut biaya transfer antara 600.000 dan 800.000 euro untuk pemain bernomor punggung 10-nya. Padahal, kontrak pemain tersebut sudah habis dan baru saja ditawari kontrak baru dengan gaji sekitar upah minimum Belgia.

Duinkerke tidak mau — atau tidak mampu — membayar jumlah tersebut. RFC Liège pun memblokir transfer tersebut. Dengan demikian, Bosman, terpaksa, menjadi seorang pemberontak.

Dia melepaskan status profesionalnya dan mendaftarkan diri kembali sebagai pemain amatir, sehingga dia tetap bisa hengkang dari Liège. Untuk menjaga kebugarannya, dia awalnya bermain di klub Prancis yang berkompetisi di divisi kelima. Setahun kemudian, dia pindah ke klub divisi utama di La Réunion, pulau Prancis di Samudra Hindia. Namun yang lebih penting lagi: Bosman mengajukan gugatan terhadap klub lamanya dan Asosiasi Sepak Bola Belgia serta menuntut ganti rugi.

Dari segi olahraga, transfer-transfer Bosman tidak berarti apa-apa. Di La Réunion, ia tidak menemukan apa yang dicarinya dan ketika ia kembali ke Belgia pada tahun 1992, tidak ada satu pun klub yang bersedia menawarinya kontrak.

Dia mengajukan tunjangan pengangguran, tetapi itu pun ditolak. Pada tahun-tahun itu, mantan pemain sepak bola profesional ini tinggal sementara di garasi orang tuanya.

Putusan Bosman mengubah sepak bola selamanya

Di pengadilan, Bosman memang menang. Sudah pada tahun 1990, pengadilan Belgia memutuskan bahwa kepindahannya ke Duinkerke tidak boleh bergantung pada biaya transfer. Namun, RFC Liège dan Asosiasi Sepak Bola Belgia tidak menerima putusan tersebut. Menurut UEFA, pengadilan umum tidak berwenang memutuskan masalah sepak bola; hal itu harus diselesaikan secara internal dalam dunia olahraga.

Namun, dengan itu, dunia sepak bola meremehkan pengaruh Uni Eropa. Kejaksaan Belgia dan Bosman mengajukan gugatan ke Mahkamah Eropa. Tujuan mereka adalah putusan prinsipil: pemain sepak bola profesional juga harus, sama seperti pekerja lain di dalam UE, bebas memilih di mana mereka ingin bekerja.

Klub-klub dan asosiasi sepak bola bereaksi dengan marah dan meramalkan akhir dari sepak bola. Ketua UEFA saat itu, Lennart Johansson, memperingatkan bahwa Uni Eropa mengancam akan menghancurkan sepak bola klub. Sepp Blatter, yang kemudian menjadi ketua FIFA, mempertanyakan apakah kita harus membiarkan orang-orang kaya semakin kaya saja.

Terlepas dari semua keberatan tersebut, pada Desember 1995, putusan bersejarah itu pun dikeluarkan, yang secara definitif membagi sepak bola menjadi era sebelum dan sesudah Bosman.

Sebelum putusan tersebut, para pemain dalam praktiknya sangat bergantung pada klub mereka. Bahkan jika kontrak mereka telah berakhir, mereka hanya dapat pindah jika klub mereka memberikan izin. Setelah putusan Bosman, para pemain mendapatkan kebebasan penuh untuk memilih klub baru setelah kontrak mereka berakhir.

Hal itu mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Klub harus berusaha mengikat pemain mereka lebih awal dan dengan syarat yang lebih baik. Gaji meningkat pesat dan pemain yang bebas transfer sering kali dapat menegosiasikan bonus penandatanganan yang besar di klub baru mereka.

Di pasar transfer pun segalanya berubah. Dulu klub yang sebagian besar menentukan seberapa berharga seorang pemain dan berapa gajinya, kini para pemain memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap nilai pasar mereka sendiri. Akibatnya, pemain sepak bola yang bagus menjadi semakin mahal.

Perbedaan itu juga terlihat pada gaji. Sebelum putusan Bosman, banyak pemain sepak bola profesional hanya mendapatkan penghasilan sedikit di atas rata-rata. Setelah itu, bahkan pemain dengan level rata-rata di liga-liga terbesar pun bisa menjadi jutawan.

Selain itu, putusan tersebut mengakhiri pembatasan ketat terhadap jumlah pemain asing. Pada awal tahun 1990-an, klub-klub di sebagian besar liga Eropa hanya diperbolehkan menurunkan tiga pemain asing. Setelah Bosman, pembatasan tersebut dihapuskan bagi pemain dari Uni Eropa, dan kemudian juga bagi banyak pemain lain di Eropa.

Momen bersejarah terjadi pada Boxing Day 1999, ketika Chelsea menjadi klub papan atas pertama dalam sejarah Liga Premier yang menurunkan susunan pemain inti yang seluruhnya terdiri dari pemain asing.

Sementara itu, Bosman 'bahkan tidak mampu membeli es krim'

Pelatih Chelsea saat itu adalah Gianluca Vialli. Setahun sebelumnya, ia telah membawa klub London tersebut meraih kemenangan di Piala Eropa II sebagai pemain-pelatih. Vialli juga merupakan salah satu transfer termahal pada era sebelum Bosman: Juventus membayar sekitar 17 juta euro kepada UC Sampdoria pada tahun 1992 untuk penyerang tersebut.

Setelah putusan Bosman, nilai transfer melonjak drastis. Pada 1997, Inter Milan membayar 26,5 juta euro kepada FC Barcelona untuk Ronaldo. Dua puluh tahun kemudian, Paris Saint-Germain memecahkan semua rekor dengan membayar 222 juta euro untuk Neymar.

Putusan Bosman membuat banyak pemain sepak bola profesional menjadi jauh lebih kaya dan mengubah keseimbangan kekuatan ke arah yang menguntungkan para pemain. Pada saat yang sama, hal itu memperkuat dominasi lima liga terbesar di Eropa. Pada paruh pertama tahun 1990-an, kurang dari 80 persen pemain yang masuk dalam sepuluh besar Ballon d'Or bermain di Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, atau Prancis. Setelah Bosman, angka tersebut meningkat menjadi 98 persen.

Jean-Marc Bosman sendiri hampir tidak mendapat manfaat dari revolusi yang dinamai menurut namanya. “Semua orang mendapat manfaat dari perjuanganku. Kecuali diriku sendiri,” katanya.

Pada tahun 1996, ia masih bermain dalam tujuh pertandingan untuk RCS Visé, yang saat itu berkompetisi di divisi kedua Belgia. Pada tahun 1999, sembilan tahun setelah dimulainya perjuangan hukumnya dan empat tahun setelah putusan pengadilan, ia menerima ganti rugi sebesar 780.000 euro atas berakhirnya kariernya secara mendadak.

Namun, uang itu cepat habis. Ada masa-masa di mana, menurut pengakuannya sendiri, ia 'bahkan tidak mampu membeli es krim'. Beberapa pemain sepak bola profesional Belgia, termasuk Frank Verlaat dan Marc Wilmots, menyumbangkan uang untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup.

Saat ini, Bosman menerima tunjangan bulanan dari FIFPRO. Setidaknya di sana ia tidak dilupakan. “Semua orang tahu aturan Bosman, tapi tidak ada yang mengenal pria di baliknya,” katanya. “Saya adalah pria tanpa wajah.” Apakah dia akan menjalani perjuangan yang sama hari ini? “Saya telah memberikan sesuatu yang indah kepada dunia sepak bola, tetapi tidak pernah mendapat pengakuan atas hal itu. Itulah yang paling menyakitkan bagi saya,” kata Bosman. “Jadi, tidak, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya harus mengorbankan terlalu banyak hal untuk itu.”