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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Pesawat pribadi selamatkan Felix dari dilema laga klasik Al-Nassr vs Al-Ahli

J. Felix
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Apa yang akan terjadi?

Klub Al Nassr dari Arab Saudi bergerak lebih awal untuk menghindari kehilangan salah satu senjata serang andalannya dalam laga el clasico yang dinantikan melawan Al Ahli, setelah perkembangan baru mengungkap langkah luar biasa guna memastikan kedatangan pemain Portugal Joao Felix ke Jeddah secepat mungkin, usai menuntaskan tugasnya bersama tim nasional negaranya.

Menurut surat kabar "Al Yaum" Arab Saudi, manajemen Al Nassr menyiapkan pesawat pribadi untuk membawa Felix langsung ke Jeddah, begitu pertandingan Portugal melawan Wales berakhir, sebuah langkah yang bertujuan mempersingkat perjalanan kepulangannya dan memberinya peluang untuk mengejar laga melawan Al Ahli, alih-alih menunggu hingga proses perjalanan selesai dan pulang melalui penerbangan biasa.

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Langkah ini muncul di tengah pentingnya pertandingan tersebut bagi Al Nassr, yang tidak ingin terpengaruh oleh absennya salah satu elemen serang terpentingnya, terutama karena Felix tampil dengan level yang berpengaruh sejak bergabung dengan tim, dan menjadi salah satu kartu yang diandalkan tim pelatih dalam menciptakan peluang serta menembus gawang lawan.

Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ

Langkah tersebut juga mencerminkan keinginan klub untuk menyikapi tekanan agenda internasional dengan cara terbaik yang mungkin, terutama karena waktu pertandingan Portugal melawan Wales membuat partisipasi pemain itu menghadapi Al Ahli berada di bawah ancaman keterbatasan waktu, sehingga mendorong Al Nassr mencari solusi cepat yang menjamin kepulangannya ke Arab Saudi tanpa keterlambatan.

Meski pesawat pribadi telah disiapkan, kedatangan Felix ke Jeddah saja tidak akan cukup untuk memastikan partisipasinya, karena tim pelatih perlu menilai kondisi fisiknya setelah pertandingan internasional dan perjalanan, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai menurunkannya melawan Al Ahli.

Berbagai langkah ini mengungkap besarnya taruhan Al Nassr pada Felix dalam el clasico, karena manajemen berupaya menyingkirkan kendala logistik yang menghalangi kepulangannya, dengan harapan pemain itu dapat hadir dalam salah satu pertandingan terpenting tim pada fase mendatang.

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