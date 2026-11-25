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Besiktas mengalami perjalanan yang menegangkan ke Georgia untuk laga Liga Europa melawan Hapoel Beer-Sheva setelah pesawat mereka beberapa kali tersambar petir selama penerbangan. Pesawat itu tidak dapat mendarat di Batumi akibat cuaca buruk dan dialihkan ke Bandara Rize-Artvin di Turki. Skuad Besiktas kini harus menempuh sisa perjalanan melalui jalur darat.

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Petir menyambar pesawat tim

Pesawat pribadi Besiktas berangkat dari Bandara Sabiha Gokcen di Istanbul sekitar tengah hari, tetapi sempat berputar-putar di wilayah udara Georgia sebelum dialihkan karena kondisi di Batumi tidak memungkinkan untuk mendarat. Seperti dilaporkan Haber 7, para pejabat klub mengatakan kepada TRT Spor bahwa pesawat itu beberapa kali tersambar petir dan skuad mengalami turbulensi hebat.

Setelah mendarat di Rize, para pejabat tersebut mengatakan: "Itu adalah penerbangan paling menegangkan yang pernah kami alami sepanjang hidup." Pergerakan pesawat di udara dengan cepat menjadi viral di media sosial, dengan sekitar 3.000 orang memantau penerbangan itu secara langsung.

Skuad melanjutkan perjalanan lewat jalur darat

Besiktas mengonfirmasi pengalihan tersebut dalam pernyataan di media sosial: "Pesawat yang membawa skuad kami dalam perjalanan ke Batumi, Georgia, untuk pertandingan Liga Europa UEFA melawan Hapoel Beer-Sheva telah mendarat di Rize akibat cuaca buruk di Batumi. Skuad kami akan menuju Batumi melalui jalur darat."

Gangguan perjalanan itu juga memaksa klub membatalkan konferensi pers prapertandingan pelatih kepala Vincenzo Italiano, yang dijadwalkan berlangsung di Batumi sehari sebelum laga, karena skuad harus menempuh perjalanan darat dari Rize.

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Tim asuhan Italiano kehilangan keuntungan bermain di kandang

Pertandingan ini merupakan laga kandang Besiktas, tetapi digelar di Georgia karena klub-klub Israel tidak dapat memainkan pertandingan di Turki. UEFA secara rutin memindahkan pertandingan semacam itu ke tempat netral akibat kekhawatiran keamanan dan ketegangan diplomatik. Akibatnya, Besiktas kehilangan keuntungan bermain di kandang di Stadion Tupras dan justru harus melakukan perjalanan ke Batumi di pesisir Laut Hitam.

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Tim asuhan Italiano menghadapi pertandingan ini dengan modal performa Dusan Vlahovic, yang mencetak dua gol melawan Konyaspor sehingga koleksi golnya menjadi lima dalam tiga pertandingan.

Besiktas fokus pada laga Kamis

Besiktas menghadapi Hapoel Beer-Sheva pada Kamis, dengan harapan perjalanan yang kacau itu tidak berdampak buruk pada para pemain.

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Italiano tentu ingin timnya melupakan pengalaman menegangkan tersebut dan meraih kemenangan berharga di Liga Europa.