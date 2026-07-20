Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, memecah keheningannya dengan pesan yang mengharukan kepada para pendukung negaranya, setelah kekalahan di final Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Spanyol dengan skor 1-0, Kekalahan tersebut mengakhiri impian "Tango" untuk mempertahankan gelar juara dunia, namun tidak menghilangkan rasa bangga yang dirasakan kapten Argentina atas penampilan timnas negaranya sepanjang turnamen.

Messi memposting pesan melalui akun resminya di platform “Instagram”, di mana ia mengungkapkan kesedihannya yang mendalam setelah kekalahan di final, menegaskan bahwa kepahitan kekalahan ini akan tetap terasa untuk waktu yang lama, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa apa yang telah dicapai timnas Argentina layak untuk dihargai dan dibanggakan.

Messi menulis: “Rasa sakitnya sangat dalam, dan luka ini akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, saya juga mengingat semua hal indah, pertandingan-pertandingan di mana kami membalikkan keadaan setelah memberikan yang terbaik, momen-momen yang akan terukir selamanya dalam ingatan kami, serta dukungan dari seluruh negara, yang—bersama kerja keras dan upaya besar tim ini—telah membawa kami kembali ke jajaran tim-tim terbaik dunia.”

Kapten Argentina itu menambahkan: “Saat ini sulit bagi kita untuk menyadari betapa besarnya pencapaian yang telah kita raih, namun tim ini berhasil mencapai final Piala Dunia dua kali berturut-turut, sebuah prestasi yang membanggakan. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas setiap pesan dan setiap kata dukungan. Kita sekali lagi berhasil bersatu sebagai satu bangsa, berdiri dalam satu barisan, dan berbagi kebanggaan yang besar karena menjadi bagian dari Argentina.”

Messi mengakhiri pesannya dengan mengucapkan selamat kepada tim nasional Spanyol, seraya berkata: “Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangannya dalam turnamen ini.”