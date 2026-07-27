Klub Jerman RB Leipzig, pada hari Senin ini, mengumumkan kembalinya winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, 19 tahun, ke sesi latihan bersama setelah masa liburnya usai tampil bersama timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2026, di tengah ketertarikan baru dari klub Spanyol Real Madrid untuk mendatangkan pemain yang telah memukau dunia dengan penampilan luar biasanya di turnamen tersebut.

Menurut apa yang dipublikasikan klub Leipzig melalui akun-akun resminya di media sosial, Diomande bergabung dengan rekan-rekannya di tim Jerman itu sesuai rencana, dan menjalani pemeriksaan medis awal di lapangan latihan, di mana ia tampak tersenyum di samping para pemain lainnya. Klub memberikan keterangan pada foto tersebut dengan berkata: "Selamat datang kembali, teman-teman!", tanpa ada isyarat apa pun mengenai kemungkinan hengkangnya pemain asal Pantai Gading itu dari tim.

Bersinar Seketika di Bundesliga

Diomande sebelumnya bergabung dengan Leipzig senilai 20 juta euro pada musim panas lalu, datang dari klub Spanyol Leganes setelah satu musim yang ia lalui di La Liga, dan beradaptasi dengan cepat secara mengagumkan dengan sepak bola Jerman, di mana ia menampilkan level yang mencolok yang tercermin pada penampilan luar biasanya di Piala Dunia terakhir bersama timnas negaranya.

Winger muda asal Pantai Gading itu memukau dunia dengan penampilannya di Piala Dunia, sesuatu yang menjadikannya sorotan klub-klub besar Eropa, dengan Real Madrid berada di garis terdepan, yang menunjukkan ketertarikan baru untuk mendatangkan sang pemain selama periode transfer musim panas saat ini.

Real Madrid Menanti

Meski adanya ketertarikan besar Eropa terhadap Diomande, Leipzig tidak menyinggung dalam pernyataannya kemungkinan apa pun untuk hengkangnya sang pemain, dalam isyarat yang jelas mengenai keteguhan klub Jerman itu mempertahankan bintang mudanya yang tengah menanjak, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa saat ini.