Tim nasional Mesir terus menorehkan babak baru dalam sejarahnya di Piala Dunia 2026, setelah memastikan tempatnya di babak 16 besar berkat kemenangan dramatis atas Australia melalui adu penalti dengan skor (4-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), sehingga mencetak prestasi bersejarah yang membangkitkan rasa bangga di kalangan pecinta olahraga Mesir dan Arab.

Timnas Mesir akan menghadapi Argentina, sang juara bertahan, pada Selasa mendatang di Stadion Atlanta, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah laga yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Menyusul pencapaian ini, Ahmed Hossam Mido, mantan bintang timnas Mesir, menyampaikan pesan kepada tim-tim nasional Arab, di mana ia menekankan pentingnya mengandalkan pelatih nasional, yang menurutnya merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan di level tim nasional.

Mido menulis melalui akun resminya di platform “X”: “Pesan untuk semua negara Arab: Harus mengandalkan pelatih nasional, karena tidak ada jalan menuju kesuksesan kecuali di bawah kepemimpinan seseorang yang memahami identitas dan mentalitas sepak bola di negaranya, menyadari gaya permainan yang sesuai untuk tim, serta tahu cara menangani para pemain dari segi psikologis. Adapun pelatih asing, mungkin merupakan pilihan yang baik untuk klub-klub besar, tetapi ide tersebut sulit berhasil jika diterapkan pada tim nasional.”

Mido menambahkan bahwa sejarah sepak bola Mesir menegaskan nilai pelatih nasional, dengan mengatakan: “Mesir, sepanjang sejarahnya, selalu memiliki simbol nasional yang menjadi pusat persatuan rakyat. Dulu ada era Mahmoud El-Gohary, yang membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia setelah absen lama, lalu datang era Hassan Shehata, yang mencetak prestasi bersejarah dengan memenangkan Piala Afrika tiga kali berturut-turut, dan kini kita berada di era Hossam Hassan, yang berhasil membawa tim nasional ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan insya Allah, prestasi yang lebih besar akan tercapai di bawah kepemimpinan Al-Amid.”