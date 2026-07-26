Abdelrazak Hamdallah menyongsong tantangan baru bersama Al-Taawoun, setelah ia memilih menjalani petualangan yang lewatnya ia berupaya mengembalikan tim ke panggung juara, tanpa melepaskan mimpinya untuk terus mengukir sejarah di Liga Profesional Arab Saudi.

Bintang asal Maroko itu telah mengoleksi 156 gol, dan hanya membutuhkan lima gol lagi untuk menyamai rekor yang tercatat atas nama pemain Suriah Omar Al-Somah, top skor sepanjang masa kompetisi tersebut.

Meski pencapaian individu ini penting, penyerang asal Maroko itu menegaskan bahwa prioritasnya tetap membawa Al-Taawoun bersaing memperebutkan gelar, sembari menegaskan bahwa timnya memiliki modal yang membuatnya layak melangkah jauh pada musim 2026-2027.

Hamdallah mengatakan Al-Taawoun mampu menantang klub-klub besar, seraya menambahkan: "Kami memiliki tim besar yang bisa bersaing memperebutkan gelar, terutama gelar kontinental, yang akan menjadi target banyak tim, tetapi kami akan berjuang untuk itu, dan mengapa tidak kami juarai serta mewakili Kerajaan dengan citra terbaik?".

Al-Taawoun berambisi untuk kembali ke panggung juara yang telah absen mereka rasakan sejak meraih Piala Pelayan Dua Kota Suci pada 2019, setelah nyaris meraih gelar Liga Champions Asia 2 dua musim lalu, tetapi mereka tersingkir dari babak semifinal pada saat-saat terakhir.

Hamdallah menjalani babak baru bersama Al-Taawoun, mengenang kembali kesuksesan-kesuksesannya terdahulu bersama rekan-rekan senegaranya asal Maroko, setelah ia membentuk duet istimewa dengan Nordin Amrabat di Al-Nassr, kemudian dengan Karim El-Ahmadi di Al-Ittihad, sebelum memulai petualangan baru bersama Achraf El-Mahdioui.

Al-Taawoun memiliki catatan yang stabil di Liga Profesional Arab Saudi, karena pada musim mendatang mereka akan menjalani partisipasi ke-17, menyamai jumlah partisipasi rival mereka Al-Raed, tetapi mereka unggul dengan selisih 119 poin dalam total perolehan kedua tim sepanjang sejarah kompetisi.

Tim ini juga mengakhiri musim lalu di peringkat keenam, sehingga memesan tempat di Liga Champions Asia 2.

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Hamdallah menunjukkan kepuasan besar setelah bergabung dengan Al-Taawoun, seraya menegaskan bahwa keduanya cocok satu sama lain pada fase ini dalam kariernya, seraya menuturkan bahwa pemusatan latihan persiapan berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Ia mengatakan kepada situs Liga Profesional Arab Saudi: "Kami telah menempuh perjalanan panjang dalam persiapan, dan pemusatan latihan ini memberi para pemain kesempatan untuk mencapai kesiapan fisik dan mental sebelum awal musim, dan saya rasa kami akan benar-benar siap untuk laga pertama".

Al-Taawoun dijadwalkan membuka perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi pada 15 Agustus menghadapi Al-Khaleej, sementara mereka menutup pemusatan latihan persiapan di kota Meerlo, Belanda, pada 30 Juli, setelah menjalani dua laga uji coba melawan Helmond Sport dari Belanda dan Eupen dari Belgia.

Hamdallah menyampaikan pesan kepada para suporter Al-Taawoun dan wilayah Al-Qassim, mengajak mereka untuk mendukung tim sepanjang musim, dan ia berkata: "Saya berharap kita semua dapat menikmati tahun ini, dan setiap laga Al-Taawoun di kandang sendiri menjadi momen sepak bola yang istimewa. Saya berjanji kepada para suporter bahwa kami akan mengerahkan segala yang kami miliki untuk membahagiakan mereka dan menyuguhkan sepak bola yang menghibur".

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