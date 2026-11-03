Setelah merayakan golnya pada menit ke-54 bersama rekan-rekan setim yang mengerumuninya, Karl tak melewatkan kesempatan untuk membalas kritik yang ditujukan kepadanya. Bintang muda lini serang Bayern itu mengangkat kedua tangan ke telinga sambil memperagakan gestur "bla-bla". Pesannya jelas: ocehan kalian tidak menarik bagiku.

Secara teori, gestur Karl itu bisa saja ditujukan, antara lain, kepada presiden kehormatan FCB sekaligus patron klub, Uli Hoeneß. Bagaimanapun, Hoeneß turut memicu perdebatan publik belakangan ini mengenai pemain berusia 18 tahun tersebut ketika dalam wawancara baru-baru ini dengan Welt am Sonntag ia berkata tentang Karl: "Saya berniat berbicara serius dengannya." Menurut Hoeneß, Karl "masih jauh dari seorang superstar. Pemain muda membutuhkan kerendahan hati. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, masih ada jurang yang sangat lebar di antara mereka. [...] Pemain muda juga membutuhkan tekanan. Misalnya, saya tidak tahu apakah terus-menerus merangkul Lennart Karl akan berdampak baik baginya."

Selain itu, Bild baru-baru ini melaporkan bahwa di internal FCB, bukan hanya Hoeneß yang disebut terusik oleh "gaya hidup glamor" Karl, seperti ditulis tabloid tersebut. Di tengah sedikit penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir, sesuatu yang sepenuhnya wajar bagi pemain seusia Karl, perbincangan di media mengenai pemain yang telah empat kali membela timnas Jerman itu belakangan semakin ramai.

Apa kata Michael Ballack tentang cara FC Bayern memperlakukan Lennart Karl?

Agennya, Michael Ballack, kemudian membela Karl menjelang laga besar melawan Borussia Dortmund akhir pekan lalu. Namun, pembelaan itu juga membuat pemberitaan tentang pemain yang diwakilinya terus berlanjut. "Wajar jika Uli Hoeneß mengkritik citra yang ditampilkan ke publik itu. Namun, jelas pula bahwa dengan melakukannya, ia menjadikan Lennart sasaran kritik di depan umum," kata Ballack kepada DAZN saat mengkritik para petinggi Bayern atas cara mereka memperlakukan Karl. Ia juga menyerang anggota dewan direksi FCB yang membidangi olahraga, Max Eberl. Menurut Ballack, keputusan Eberl "untuk sekarang, setelah performa Lennart jelas kembali meningkat, menyatakan bahwa ia mengalami penurunan performa, disertai dengan penyebutan kesalahan-kesalahannya, sulit dipahami dari segi waktu dan setidaknya patut dipertanyakan dari segi isi."

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Seusai pertandingan melawan BVB, Eberl pun ditanya tentang pernyataan Ballack dan tampak terusik oleh peran ganda pria berusia 50 tahun itu. "Saya tidak tahu apakah ia mengatakan itu sebagai pengamat DAZN atau sebagai agen sang pemain," balas Eberl dengan nada menyindir. Ia mengatakan kepada Sky: "Sejujurnya, menurut saya sulit jika perdebatan sekarang dilakukan lewat media." Mengenai kondisi Karl di lapangan, ia menegaskan: "Kami tahu perkembangannya sesekali bisa mengalami penurunan. Hanya itu yang kami katakan. Sekarang terlihat bahwa performanya kembali meningkat dan ia berada di jalur yang tepat. Saya terkesan dengan cara anak muda ini mengesampingkan semua itu. Itulah yang saya katakan sebagai perwakilan Bayern Munich."

Setelah absen dari Piala Dunia akibat robekan berkas otot di paha yang dialaminya tak lama sebelum turnamen dimulai, Karl sempat kesulitan menemukan ritmenya pada awal musim. Namun, performa gelandang serang itu kembali jelas meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan gol penting melawan Atletico sebagai puncaknya untuk sementara ini.