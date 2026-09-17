Striker Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, kembali berbicara tentang Ballon d'Or, seraya menegaskan pentingnya trofi tersebut kembali ke benteng Santiago Bernabeu dan kepada para pendukung Los Blancos sekali lagi.

Mbappe berada dalam daftar tiga puluh nominasi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, pada acara yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober mendatang.

Mbappe melakukan wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", yang mempublikasikan beberapa cuplikan darinya, sementara wawancara lengkapnya akan dipublikasikan pada malam ini, Kamis.

Mbappe berkata mengenai Ballon d'Or: "Saya rasa tahun ini adalah waktu yang tepat untuk memenangkannya. Bukti terbaik untuk itu adalah kaki saya. Apa pun yang saya katakan, yang terpenting bagi saya adalah kembalinya Ballon d'Or ke Real Madrid. Trofi itu harus kembali ke Bernabeu, kepada para pendukung Madrid, untuk mengembalikan kegembiraan ke dalam hati mereka semua. Mereka lebih layak mendapatkannya daripada siapa pun."

Dan mengenai Lamine Yamal, bintang Barcelona yang menjadi salah satu pesaing terkuatnya dalam memperebutkan penghargaan bergengsi ini, Mbappe menjelaskan: "Saya rasa dia pemain yang sangat berbakat, dan saya punya firasat bahwa dia akan meraih perjalanan karier yang luar biasa. Saya berharap yang terbaik untuknya."

Ini adalah sekilas gambaran dari wawancara panjang yang dilakukan Mbappe dengan surat kabar "AS", di mana selain penghargaan Ballon d'Or, pemain Prancis itu tidak menghindari satu pertanyaan pun: Florentino Perez, Jose Mourinho, kepindahannya ke Real Madrid, hubungannya dengan Vinicius dan Bellingham.

Mbappe sebelumnya sempat menimbulkan kontroversi beberapa hari lalu dengan pernyataannya tentang Ballon d'Or ketika ia berbicara tentang rekan senegaranya, Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain yang memenangkan penghargaan tersebut tahun lalu, di mana ia berkata: "Dia selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sedangkan saya selalu dianggap sebagai pemain pilihan", seraya menyinggung bahwa ia mencapai puncak di usia muda, sementara pesaingnya melewati perjalanan karier yang berbeda akibat cedera.

Pernyataan bintang Real Madrid itu pun tidak berlalu begitu saja, sebab tanggapan Dembele datang setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest, dalam pernyataan yang tampak sebagai jawaban langsung kepada rekannya di timnas Prancis.

Dembele berkata: "Saya selalu seperti ini, di bagian belakang kelas bekerja keras. Sepanjang karier saya, saya tidak pernah mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja keras", sebelum menambahkan: "Saya tidak pernah menjadi pemain pilihan, saya bekerja keras dan mendapatkan ganjaran dalam tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja, saya mengikuti hal ini tanpa tekanan."

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