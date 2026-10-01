Striker Denmark Rasmus Höjlund kemudian melakukan selebrasi legendaris "SIUUUU" milik CR7 setelah gol indahnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-53. Sebuah pesan untuk superstar Portugal yang absen sekaligus ejekan bagi rekan-rekan setimnya dan terutama pelatih Jorge Jesus?

Perselisihan antara pelatih baru Portugal dan Ronaldo memuncak pada Rabu malam ketika sang bintang penyerang meninggalkan tim nasional lebih awal. Ronaldo jelas tidak setuju dengan bagaimana Jesus sebelumnya berbicara tentang situasinya dalam konferensi pers. Laga Nations League sebelumnya di Norwegia membuat CR7 kesal, ketika Jesus membiarkannya duduk di bangku cadangan selama 90 menit - dan tidak memasukkannya, meski pemain 41 tahun itu sudah melakukan pemanasan selama setengah jam.

Apa yang dikatakan Cristiano Ronaldo soal kepergiannya dari tim nasional?

"Setelah konferensi pers pelatih dan pembicaraan dengan presiden federasi Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim", jelas Ronaldo soal keputusannya melalui Instagram. Ia mengatakan akan menjelaskan latar belakang pastinya pada kesempatan pertama. Apakah kepergian penuh amarah itu berarti akhir karier internasional mesin gol Al-Nassr tersebut, untuk sementara masih belum jelas.

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Höjlund, penyerang SSC Napoli, tampil apik di Kopenhagen pada Kamis malam setelah menerima umpan terobosan cantik dari Mikkel Damsgaard dan memenangi duel melawan bek tengah Portugal Ruben Dias, lalu tetap tenang saat berhadapan dengan kiper Diogo Costa. Dengan cungkilan terukur, ia tak memberi peluang kepada kiper FC Porto itu dan merayakan gol internasionalnya yang ke-15 dengan selebrasi khas CR7, sementara para penonton ikut bersorak lantang saat "SIUUUU" menggema.